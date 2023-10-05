«Совершила колоссальный прыжок»: спортсменка из Нижнего Тагила стала лучшей в России

На трамплинном комплексе «Русские горки» в Сочи с 27 сентября проходил трехдневный летний чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. По итогам первого соревновательного дня на 95-метровом трамплине первое место заняла Кристина Прокопьева, чей отрыв от ближайшей соперницы составлял более 10 баллов. В этот же день на втором месте подиума оказался тагильчанин Илья Маньков, которого на 0,1 балла опередил лидер сборной России Евгений Климов. Третьим стал Владислав Мустафин из Пермского края. Другой представитель Нижнего Тагила Михаил Пуртов расположился рядом с подиумом — на четвертом месте.