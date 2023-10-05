«Совершила колоссальный прыжок»: спортсменка из Нижнего Тагила стала лучшей в России

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
На трамплинном комплексе «Русские горки» в Сочи с 27 сентября проходил трехдневный летний чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. По итогам первого соревновательного дня на 95-метровом трамплине первое место заняла Кристина Прокопьева, чей отрыв от ближайшей соперницы составлял более 10 баллов. В этот же день на втором месте подиума оказался тагильчанин Илья Маньков, которого на 0,1 балла опередил лидер сборной России Евгений Климов. Третьим стал Владислав Мустафин из Пермского края. Другой представитель Нижнего Тагила Михаил Пуртов расположился рядом с подиумом — на четвертом месте.
Илья был сильно настроен на малый трамплин — 95-метровый. После первого прыжка он был первым, как впрочем и после второго. Ему хватило запаса от первого прыжка, чтобы выиграть, но результаты были пересчитаны. Илье не хватило 0,1 балла до первого места. Миша Пуртов хотел победить, но на обоих трамплинах он занял четвертое место — две деревянных медали. Конечно, он был очень расстроен. Ну, ничего, злее будет, идем в зиму, — рассказал корреспонденту TagilCity.ru тренер спортсменов Дмитрий Едомин.
Во второй соревновательный день на трамплине К-125 Кристина Прокопьева один из прыжков совершила на 134 метра, что вновь позволило ей занять первое место, оставив позади Александру Кустову из Магадана и Лидию Яковлеву из Москвы.
Тренер рассказал редакции, что у девушки был плодотворный спортивный сезон, и даже болезнь во время сборов в Казахстане не позволила спортсменке уступить соперницам.
В Сочи у меня было небольное беспокойство, что не успела восстановить силы, будет слабость. Но, заглянув в ее глаза, я увидел, что она мотивирована, настроена только на победу. Поэтому немного успокоился. Она показала очень хорошие прыжки на трамплине К-95 — 102 и 103,5 метра. Оба прыжка она была первой. На большом трамплине после первого зачетного прыжка на 125-метровом, она шла второй за Сашей Кустовой. Увидел, что сейчас она добавит, и тут она совершила колоссальный прыжок на 139 метров, оставив позади всех соперниц. Молодец она, — делится тренер тагильчанки.
Сама Кристина уверена, что ее успех — это регулярные тренировки. Напомним, на «Кубке медной горы», прошедшем в Нижнем Тагиле весной 2023 года, спортсменка завоевала все золотые медали в своей категории.
Что послужило моей победе? Думаю, что это упорные и регулярные тренировки, цель и желание достигать чего-то большего. Всегда есть к чему стремиться и над чем работать, — сказала корреспонденту TagilCity.ru Кристина Прокопьева.
Кроме того, первое место вяла и мужская команда в командном старте в составе тагильчан Дмитрия Зыкова, Дмитрия Ходыкина, Ильи Манькова и Михаила Пуртова. Отрыв по баллам от команды Сахалинской области составил 24,6 баллов. Третьими стали спортсмены из Москвы.
Не могу не отметить командный старт, где очень хорошо показали себя Дмитрий Зыков и Дмитрий Ходыкин. В своих группах они выполнили свою задачу с лихвой. Зыков в своей группе выиграл, Ходыкин был оба прыжка вторым. Показали очень хорошие результаты, — резюмировал Дмитрий Едомин.