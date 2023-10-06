Глава ГГО пообещал обустроить съезды к «замурованным» домам в селе Большая Лая

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Муниципальный контракт по ремонту дорожного полотна на улице Новоалександровская в селе Большая Лая был заключен с ООО «Уральская дорожно-строительная компания» в феврале 2022 года. Стоимость работ составила 31 млн рублей.
Организация рельефа решена с учетом особенностей рельефа, существующей
застройки, строительных и технологических решений, — сообщил Дмитрий Летников в официальном ответе TagilCity.ru.
Однако в этом году после засыпки дороги щебнем сельчане остались без возможности выезда на автомобилях, а пешеходам приходится карабкаться по насыпи. Причина в том, что одна линия домов на улице оказалась ниже уровня дороги.
Контракт, по словам Летникова, пока находится на исполнении, все работы должны быть закончены к 1 сентябрю следующего года. И в проекте все-таки предусмотрено обустройство съездов к жилым домам. Правда, когда они будут сделаны, глава ГГО в официальном ответе не пояснил. А пока жителям села предлагается пользоваться проездом на дорогу со стороны проулка.
На сегодняшний день подъезд к домам фактически возможен со стороны
проулка. Контрактом предусмотрено обустройство съездов к жилым домам и устройство тротуара вдоль дороги. Обустройство съездов к жилым домам и устройство тротуара вдоль дороги будет осуществляться в соответствии с графиком проведения работ, — пояснил Дмитрий Летников.