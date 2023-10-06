Глава ГГО пообещал обустроить съезды к «замурованным» домам в селе Большая Лая

Контракт, по словам Летникова, пока находится на исполнении, все работы должны быть закончены к 1 сентябрю следующего года. И в проекте все-таки предусмотрено обустройство съездов к жилым домам. Правда, когда они будут сделаны, глава ГГО в официальном ответе не пояснил. А пока жителям села предлагается пользоваться проездом на дорогу со стороны проулка.