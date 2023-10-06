tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Глава ГГО пообещал обустроить съезды к «замурованным» домам в селе Большая Лая

Глава ГГО пообещал обустроить съезды к «замурованным» домам в селе Большая Лая

6 октября 2023, 12:21
Фото: 1MI
Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников объяснил, почему жители улицы Новоалександровская в селе Большая Лая остались без выездов на дорогу. По его словам, контракт по ее ремонту еще не исполнен и съезды будут обустроены, но позже.

Муниципальный контракт по ремонту дорожного полотна на улице Новоалександровская в селе Большая Лая был заключен с ООО «Уральская дорожно-строительная компания» в феврале 2022 года. Стоимость работ составила 31 млн рублей.

Организация рельефа решена с учетом особенностей рельефа, существующей
застройки, строительных и технологических решений, — сообщил Дмитрий Летников в официальном ответе TagilCity.ru.

Однако в этом году после засыпки дороги щебнем сельчане остались без возможности выезда на автомобилях, а пешеходам приходится карабкаться по насыпи. Причина в том, что одна линия домов на улице оказалась ниже уровня дороги.

Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
Узнать подробнее

Контракт, по словам Летникова, пока находится на исполнении, все работы должны быть закончены к 1 сентябрю следующего года. И в проекте все-таки предусмотрено обустройство съездов к жилым домам. Правда, когда они будут сделаны, глава ГГО в официальном ответе не пояснил. А пока жителям села предлагается пользоваться проездом на дорогу со стороны проулка.

На сегодняшний день подъезд к домам фактически возможен со стороны
проулка. Контрактом предусмотрено обустройство съездов к жилым домам и устройство тротуара вдоль дороги. Обустройство съездов к жилым домам и устройство тротуара вдоль дороги будет осуществляться в соответствии с графиком проведения работ, — пояснил Дмитрий Летников.
Читайте также:
Для ремонта Серовского тракта выделено 700 миллионов рублейРемонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концуРемонт дорог по улице Фрунзе и Черноисточинскому шоссе в Тагиле завершится в октябре
#Общество#ГГО и пригород#Эксклюзив#Большая Лая#Анна Григорьева#Ремонт дороги#Жилые дома#Дмитрий Летников
Подпишитесь
Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил
Сегодня, 09:18
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
Сегодня, 06:46
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
Сегодня, 12:17
Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо
Вчера, 11:57
Прокуратура занялась делом о невыплате по ранению военному из Тагила
Сегодня, 12:27