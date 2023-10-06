Мировые звезды выступят в филармонии Нижнего Тагила

Концерт артистов обойдется в 265 тысяч рублей. Филармония предоставит им помещения концертного зала, сцены, фойе, гардероба, звуковую и световую аппаратуру. Кроме того, музыкантам оплатят трансфер из Екатеринбурга в Нижний Тагил и обратно.