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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Мировые звезды выступят в филармонии Нижнего Тагила

Мировые звезды выступят в филармонии Нижнего Тагила

6 октября 2023, 09:45
Фото: 1MI
5 ноября в Нижнем Тагиле состоится выступление Даниила Крамера, Аркадия Шилклопера и Григория Зайцева в концерте «Даниил Крамер.Трио». Мероприятие пройдет в рамках музыкального проекта «Мировые звезды в Нижнем Тагиле».

Концерт артистов обойдется в 265 тысяч рублей. Филармония предоставит им помещения концертного зала, сцены, фойе, гардероба, звуковую и световую аппаратуру. Кроме того, музыкантам оплатят трансфер из Екатеринбурга в Нижний Тагил и обратно.

Также будет организована работа обслуживающего персонала, необходимого для проведения мероприятия.

При этом, цены на билеты заказчик установит самостоятельно. На сайте филармонии пока нет анонса и афиши на этот концерт, выяснила редакция TagilCity.ru.

Мероприятие будет организовано ООО «УралТерра». Компания занимается деятельностью по организации конференций и выставок.

Напомним, в Нижнем Тагиле в День города состоялось выступление Олега Газманова. На это было потрачено 9,1 миллиона рублей.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Музыка#Концерт#Филармония#Музыкант#Евгения Сафина
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