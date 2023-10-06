Мировые звезды выступят в филармонии Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Концерт артистов обойдется в 265 тысяч рублей. Филармония предоставит им помещения концертного зала, сцены, фойе, гардероба, звуковую и световую аппаратуру. Кроме того, музыкантам оплатят трансфер из Екатеринбурга в Нижний Тагил и обратно.
Также будет организована работа обслуживающего персонала, необходимого для проведения мероприятия.
При этом, цены на билеты заказчик установит самостоятельно. На сайте филармонии пока нет анонса и афиши на этот концерт, выяснила редакция TagilCity.ru.
Мероприятие будет организовано ООО «УралТерра». Компания занимается деятельностью по организации конференций и выставок.
Напомним, в Нижнем Тагиле в День города состоялось выступление Олега Газманова. На это было потрачено 9,1 миллиона рублей.