На Урале увеличилось количество бюджетных мест для студентов-медиков

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Большее количество бюджетных мест дает возможность для приема 663 студентов на сестринские и фельдшерские отделения. Так, к учебному году 2024/25 цифры приема увеличатся более, чем на 10%, рассказал уральский полпред президента Владимир Якушев.
Также он отметил, что меры по увеличению бюджета позволят сделать профессию медика более доступной для молодежи, выпустившейся из школы.
Напомним, с 2000 года цены на обучение в российских университетах выросли в 11 раз. Сейчас стоимость продолжает расти.