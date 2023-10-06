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Updated Сегодня, 10:11

На Урале увеличилось количество бюджетных мест для студентов-медиков

На Урале увеличилось количество бюджетных мест для студентов-медиков

6 октября 2023, 10:11
Фото: 1MI
В медицинских колледжах Уральского федерального округа стало больше бюджетных мест.

Большее количество бюджетных мест дает возможность для приема 663 студентов на сестринские и фельдшерские отделения. Так, к учебному году 2024/25 цифры приема увеличатся более, чем на 10%, рассказал уральский полпред президента Владимир Якушев.

Также он отметил, что меры по увеличению бюджета позволят сделать профессию медика более доступной для молодежи, выпустившейся из школы.

Напомним, с 2000 года цены на обучение в российских университетах выросли в 11 раз. Сейчас стоимость продолжает расти.

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