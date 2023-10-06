Стали известны причины стремительного роста цен на образование в России

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:12
В причинах происходящего разбирались журналисты «Новых известий». Так, с 2000 года стоимость выросла с семи до 78 тысяч рублей, следует из данных Росстата.
Исследование цен на образование за прошлый год провела Высшая школа экономики. В нем отмечается, что стоимость значительно увеличивается ежегодно уже на протяжении нескольких лет.
В целом, получение высшего образования стало дороже в девять раз: 4 тысячи рублей за семестр против 39 600 сейчас. При этом более 800 человек поступили на бюджет в лучшие учебные учреждения страны в этом году. Они прошли по квотам для участников СВО и их детей. Четверть льготников в принципе не сдавала экзамены для поступления.
По словам экспертов, популярность высшего образования не упала, хотя и обучение в вузах стало дороже как в столице, так и в регионах. Так, средняя стоимость обучения на внебюджетной основе в столичных вузах составляет:
При этом средняя стоимость на некоторых отделениях этих вузов за год превышает 700 тысяч рублей. К примеру, общая стоимость всех шести лет подготовки по специальности «Лечебное дело» в Первом МГМУ им. Сеченова обойдется в 4,48 млн рублей, по направлению «Педиатрия» — 2,76 млн рублей, по «Стоматологии» — 3,91 млн рублей.
Отмечается, что в этом году количество бюджетных мест в вузах России увеличилось на 8,2 тысячи и составило 630 тысяч.
Ранее педагоги из Екатеринбурга сообщали, что они ожидают кризиса в системе образования.