Стали известны причины стремительного роста цен на образование в России

В целом, получение высшего образования стало дороже в девять раз: 4 тысячи рублей за семестр против 39 600 сейчас. При этом более 800 человек поступили на бюджет в лучшие учебные учреждения страны в этом году. Они прошли по квотам для участников СВО и их детей. Четверть льготников в принципе не сдавала экзамены для поступления.