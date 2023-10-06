tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Стали известны причины стремительного роста цен на образование в России

Стали известны причины стремительного роста цен на образование в России

6 октября 2023, 09:00
Фото: 1MI
В России стремительно дорожает образование. Речь идет об обучении в вузах и техникумах. Так, стоимость обучения в российских государственных вузах выросла с 2000 года в 11 раз и продолжает увеличиваться.

В причинах происходящего разбирались журналисты «Новых известий». Так, с 2000 года стоимость выросла с семи до 78 тысяч рублей, следует из данных Росстата.

Исследование цен на образование за прошлый год провела Высшая школа экономики. В нем отмечается, что стоимость значительно увеличивается ежегодно уже на протяжении нескольких лет.

В целом, получение высшего образования стало дороже в девять раз: 4 тысячи рублей за семестр против 39 600 сейчас. При этом более 800 человек поступили на бюджет в лучшие учебные учреждения страны в этом году. Они прошли по квотам для участников СВО и их детей. Четверть льготников в принципе не сдавала экзамены для поступления.

По словам экспертов, популярность высшего образования не упала, хотя и обучение в вузах стало дороже как в столице, так и в регионах. Так, средняя стоимость обучения на внебюджетной основе в столичных вузах составляет:

  • МГУ — 393 628 рублей;
  • Московский государственный институт международных отношений — 638 868 рублей;
  • Российская академия музыки им. Гнесиных — 502 927 рублей;
  • Московский государственный технический университет им. Баумана — 344 114 рублей;
  • Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова — 404 167 рублей;
  • Московский архитектурный институт — 285 147 рублей;
  • РГУ им. Губкина — 312 441 рублей;
  • РУДН — 244 625 рублей.

При этом средняя стоимость на некоторых отделениях этих вузов за год превышает 700 тысяч рублей. К примеру, общая стоимость всех шести лет подготовки по специальности «Лечебное дело» в Первом МГМУ им. Сеченова обойдется в 4,48 млн рублей, по направлению «Педиатрия» — 2,76 млн рублей, по «Стоматологии» — 3,91 млн рублей.

Отмечается, что в этом году количество бюджетных мест в вузах России увеличилось на 8,2 тысячи и составило 630 тысяч.

Ранее педагоги из Екатеринбурга сообщали, что они ожидают кризиса в системе образования.

Китайский язык будет включаться в программы отечественных вузов
Узнать подробнее
Читайте также:
Российским вузам запретили допускать к мероприятиям не болевших корью людейДеловое образование в Свердловской области: где его получить и чему научат?«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
#Общество#Россия#Образование#Вузы#Техникумы#Дарья Сорокина#Высшее образование#Стоимость обучения#Государственные вузы#Российские вузы#Высшая школа экономики#Столичные вузы
Подпишитесь
Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо
Вчера, 11:57
В школе под Нижним Тагилом проводят проверку после сообщений об отсутствии питания
Вчера, 13:30
На 10% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области
Вчера, 12:14
Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
4 октября, 08:17
Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил
4 октября, 12:38
В Нижнем Тагиле наградили лучших учителей
Вчера, 12:26