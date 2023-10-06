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Преступник объявлен в розыск в Алапаевске

Преступник объявлен в розыск в Алапаевске

6 октября 2023, 03:45
Фото: 1MI
Сотрудники полиции в Алапаевске объявили в розыск 48-летнего Дмитрия Ясакова за совершенное им преступление.

О том, какое именно преступление совершил мужчина, в ведомстве уточнять не стали. Об объявлении Ясакова в розыск рассказали в пресс-службе МО МВД «Алапаевский».

Всех, кто видел исчезнувшего или знает, где он находится, просят сообщить в дежурную часть.

Фото: МО МВД «Алапаевский»

Напомним, 27 сентября 2023 года в Екатеринбурге на железнодорожном вокзале правоохранители задержали жителя Архангельской области. В момент задержания он вышел из поезда на станции Екатеринбург-пассажирский.

Летом 2023 года задержанного объявили в розыск за убийство. У него также имеется судимость за аналогичное преступление.

В Екатеринбурге на вокзале задержали обвиняемого в убийстве рецидивиста
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