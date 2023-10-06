РЭО за два года профинансирует 25 проектов в сфере ТКО на 68,3 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
По словам Буцаева, кроме предоставления инвестиций, РЭО проводит совместно с регионами структурирование и подготовку к запуску инвестиционных проектов, передает rostovgazeta.ru.
Говоря о планах компании, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал, что если в предыдущие три года РЭО профинансировал 14 проектов по созданию объектов обращения с отходами, то в 2023–2024 годах их уже будет 25 в 20 субъектах РФ. Их совокупная стоимость составит 77,1 миллиарда рублей, и компания выразила готовность профинансировать до 95% от этого объема — 68,3 миллиарда рублей.
«Хочу также подчеркнуть, что доля концессий также выросла среди проектов и составила 72%», — сообщил Сергей Королев.
Создание предприятий позволит обеспечить обработку 4,3 миллиона тонн ТКО и переработку 1,4 миллиона тонн и приблизить регионы к достижению показателей нацпроекта по снижению захоронения в два раза и увеличению сортировки до 100%.
Также РЭО заключит 18 концессионных соглашений с объемом инвестиций 40,7 миллиарда рублей. Такой формат сотрудничества востребован многими игроками. По инициативе РЭО два года назад кабмин принял изменения в Постановление от 17 июля 2019 года № 906 в части субсидирования купонного дохода по облигациям, выпускаемым РЭО, в размере 90% от ключевой ставки Банка России.
Средства для строительства комплексов по обращению с отходами РЭО привлекает с рынка и за счет размещения облигаций может финансировать инвестиционные проекты на срок до 12 лет в объеме до 95% от их проектной стоимости.