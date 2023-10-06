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Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

РЭО за два года профинансирует 25 проектов в сфере ТКО на 68,3 млрд рублей

РЭО за два года профинансирует 25 проектов в сфере ТКО на 68,3 млрд рублей

6 октября 2023, 13:07
Фото: 1MI
Российский экологический оператор готов инвестировать 68,3 миллиарда рублей в проекты по строительству объектов обращения с ТКО в 2023–2024 годах. Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что число таких проектов увеличивается с каждым годом, при этом финансовая поддержка компании не сокращается.

По словам Буцаева, кроме предоставления инвестиций, РЭО проводит совместно с регионами структурирование и подготовку к запуску инвестиционных проектов, передает rostovgazeta.ru.

Говоря о планах компании, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал, что если в предыдущие три года РЭО профинансировал 14 проектов по созданию объектов обращения с отходами, то в 2023–2024 годах их уже будет 25 в 20 субъектах РФ. Их совокупная стоимость составит 77,1 миллиарда рублей, и компания выразила готовность профинансировать до 95% от этого объема — 68,3 миллиарда рублей.

«Хочу также подчеркнуть, что доля концессий также выросла среди проектов и составила 72%», — сообщил Сергей Королев.

Создание предприятий позволит обеспечить обработку 4,3 миллиона тонн ТКО и переработку 1,4 миллиона тонн и приблизить регионы к достижению показателей нацпроекта по снижению захоронения в два раза и увеличению сортировки до 100%.

Также РЭО заключит 18 концессионных соглашений с объемом инвестиций 40,7 миллиарда рублей. Такой формат сотрудничества востребован многими игроками. По инициативе РЭО два года назад кабмин принял изменения в Постановление от 17 июля 2019 года № 906 в части субсидирования купонного дохода по облигациям, выпускаемым РЭО, в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

Средства для строительства комплексов по обращению с отходами РЭО привлекает с рынка и за счет размещения облигаций может финансировать инвестиционные проекты на срок до 12 лет в объеме до 95% от их проектной стоимости.

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