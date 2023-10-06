РЭО за два года профинансирует 25 проектов в сфере ТКО на 68,3 млрд рублей

Говоря о планах компании, заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал, что если в предыдущие три года РЭО профинансировал 14 проектов по созданию объектов обращения с отходами, то в 2023–2024 годах их уже будет 25 в 20 субъектах РФ. Их совокупная стоимость составит 77,1 миллиарда рублей, и компания выразила готовность профинансировать до 95% от этого объема — 68,3 миллиарда рублей.