Школьник в Екатеринбурге потерял сознание во время урока

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Как рассказали очевидцы, школьник упал в обморок из-за приключившегося приступа эпилепсии. Вскоре после потери сознания он пришел в себя. Подробности ЧП пока не сообщаются.
После инцидента ребенка отвезли в больницу, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Напомним, 3 октября 2023 года в Верхней Салде девять человек в школе №3 почувствовали себя плохо после того, как один из шестиклассников брызнул перцовым баллончиком в туалете. Их доставили в медучреждение.
Одного ребенка увезли в реанимацию. Шестерым пострадавшим госпитализация не понадобилась, а троих человек определили в соматическое отделение.