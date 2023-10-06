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Школьник в Екатеринбурге потерял сознание во время урока

Школьник в Екатеринбурге потерял сознание во время урока

6 октября 2023, 11:37
Фото: 1MI
В школе №102 в Екатеринбурге ученик потерял сознание. В этот момент в классе шел урок. Инцидент произошел 6 октября 2023 года.

Как рассказали очевидцы, школьник упал в обморок из-за приключившегося приступа эпилепсии. Вскоре после потери сознания он пришел в себя. Подробности ЧП пока не сообщаются.

После инцидента ребенка отвезли в больницу, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Напомним, 3 октября 2023 года в Верхней Салде девять человек в школе №3 почувствовали себя плохо после того, как один из шестиклассников брызнул перцовым баллончиком в туалете. Их доставили в медучреждение.

Одного ребенка увезли в реанимацию. Шестерым пострадавшим госпитализация не понадобилась, а троих человек определили в соматическое отделение.

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#Происшествия#Ребенок#Больница#Дети#Школа#Школьник#ЧП#Эпилепсия#Урок#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Потеря сознания
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