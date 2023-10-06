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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Жители России поделились мнением о технологиях в школах

Жители России поделились мнением о технологиях в школах

6 октября 2023, 09:56
Фото: Midjourney
Россияне высказали мнение о технологиях в школах. 72% опрошенных сообщили, что поддерживают сдачу смартфонов и других гаджетов учителю, а 50% респондентов считают, что исскуственный интеллект негативно влияет на детей.

Опрос проводили представители агентства «Вебер», сообщают «Новые Известия».

Отмечается, что 44% опрошенных допускают использование смартфонов в школах только для звонков родителям и в экстренные службы. Еще 33% респондентов называют допустимым пользоваться телефонами только на перемене.

11% опрошенных хотели бы, чтобы их дети свободно пользовались смартфонами и прочими гаджетами в школах, когда захотят. А еще 35% положительно оценивают использование телефонов для учебы.

Россияне высказали свое мнение и про искусственный интеллект, и его влияние на детей. Так, 64% респондентов отметили, что обучение детей в школах с помощью искусственного интеллекта невозможно, а 25% считают, что это станет реальностью уже скоро. 44% опрошенных против ИИ, а 20% убеждены, что эти новшества никогда не заменят учителей.

83% опрошенных россиян считают важным чат классного руководителя с родителями. 92% не против, чтобы педагоги пользовались соцсетями. А 52% опрошенных считают, что такие страницы должны быть закрытыми. 40% родителей не видят в этом никаких проблем.

Большая часть респондентов высказалась, что педагоги должны соблюдать определенный дресс-код. Так считают 84% участников опроса.

Отмечается, что анкетирование проводилось в период с 23 по 24 августа среди 1300 совершеннолетних россиян.

Ранее сообщалось, что в России за последние годы стремительно выросли цены на обучение в вузах.

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