Жители России поделились мнением о технологиях в школах

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Опрос проводили представители агентства «Вебер», сообщают «Новые Известия».
Отмечается, что 44% опрошенных допускают использование смартфонов в школах только для звонков родителям и в экстренные службы. Еще 33% респондентов называют допустимым пользоваться телефонами только на перемене.
11% опрошенных хотели бы, чтобы их дети свободно пользовались смартфонами и прочими гаджетами в школах, когда захотят. А еще 35% положительно оценивают использование телефонов для учебы.
Россияне высказали свое мнение и про искусственный интеллект, и его влияние на детей. Так, 64% респондентов отметили, что обучение детей в школах с помощью искусственного интеллекта невозможно, а 25% считают, что это станет реальностью уже скоро. 44% опрошенных против ИИ, а 20% убеждены, что эти новшества никогда не заменят учителей.
83% опрошенных россиян считают важным чат классного руководителя с родителями. 92% не против, чтобы педагоги пользовались соцсетями. А 52% опрошенных считают, что такие страницы должны быть закрытыми. 40% родителей не видят в этом никаких проблем.
Большая часть респондентов высказалась, что педагоги должны соблюдать определенный дресс-код. Так считают 84% участников опроса.
Отмечается, что анкетирование проводилось в период с 23 по 24 августа среди 1300 совершеннолетних россиян.
Ранее сообщалось, что в России за последние годы стремительно выросли цены на обучение в вузах.