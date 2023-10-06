Жители России поделились мнением о технологиях в школах

Россияне высказали свое мнение и про искусственный интеллект, и его влияние на детей. Так, 64% респондентов отметили, что обучение детей в школах с помощью искусственного интеллекта невозможно, а 25% считают, что это станет реальностью уже скоро. 44% опрошенных против ИИ, а 20% убеждены, что эти новшества никогда не заменят учителей.