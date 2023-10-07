Брат депутата гордумы Екатеринбурга стал владельцем популярного рынка на ВИЗе

Компанию Олегу Майбурову пришлось продать, когда администрация Екатеринбурга исключила рынок из схемы размещения нестационарных объектов. По словам бывшего владельца, к продаже рынка его принудили. У него было около 30 вариантов площадок для нового объекта торговли, но все предложения были отклонены. Комитет по товарному рынку согласился только на одно место, которое было неудобным и непривлекательным для работы.