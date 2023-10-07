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Published Сегодня, 14:59

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Updated Сегодня, 15:01

Брат депутата гордумы Екатеринбурга стал владельцем популярного рынка на ВИЗе

Брат депутата гордумы Екатеринбурга стал владельцем популярного рынка на ВИЗе

7 октября 2023, 14:59
Фото: 1MI
Небольшой рынок на ВИЗе, где жители Верх-Исетского района покупали продукты более 30 лет, теперь принадлежит брату депутата гордумы Екатеринбурга.

Рынок обслуживает ООО «Герат-А». До мая этого года единственным учредителем компании был Олег Майбуров. После по 0,96% от общей доли приобрели Вячеслав Богданов и Виктор Вечкензин, который является братом депутата гордумы Екатеринбурга Михаила Вечкензина. А 19 мая Майбуров вышел из числа собственников и его доля в размере 98,8% перешла самому ООО, сообщает Е1.

Компанию Олегу Майбурову пришлось продать, когда администрация Екатеринбурга исключила рынок из схемы размещения нестационарных объектов. По словам бывшего владельца, к продаже рынка его принудили. У него было около 30 вариантов площадок для нового объекта торговли, но все предложения были отклонены. Комитет по товарному рынку согласился только на одно место, которое было неудобным и непривлекательным для работы.

В настоящее время торговля на рынке продолжается. В мэрии сообщили, что данный рыночный объект исключен из схемы размещения временных торговых площадей. Вместо этого ему будет предоставлено другое место для работы.

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