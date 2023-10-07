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ГИБДД проведет рейд в Нижнем Тагиле для усиления безопасности пешеходов

ГИБДД проведет рейд в Нижнем Тагиле для усиления безопасности пешеходов

7 октября 2023, 06:41
Фото: 1MI
В начале следующей недели, с 9 по 11 октября, ГИБДД проведет в Нижнем Тагиле мероприятие «Безопасная дорога», призванное снизить число происшествий на дорогах с участием пешеходов.

С начала года в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО было зафиксировано 59 случаев наезда на пешеходов, 58 из которых обернулись для них травмами; один пешеход скончался. Уточняется, что в 25 происшествиях люди не нарушали какие-либо ПДД — и это свидетельствует о небезопасности текущей обстановки на дорогах.

В нижнетагильской ГИБДД пешеходам напомнили основные правила поведения на дорогах: переходить дорогу следует по пешеходному переходу (если находится в зоне видимости), перед этим убедившись, что автомобили остановились.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил 72-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по зебре.

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#Нижний Тагил#ДТП#Пешеходы#ГИБДД#ГАИ#Пешеходный переход#Пешеход#Григорий Орлов
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