ГИБДД проведет рейд в Нижнем Тагиле для усиления безопасности пешеходов

С начала года в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО было зафиксировано 59 случаев наезда на пешеходов, 58 из которых обернулись для них травмами; один пешеход скончался. Уточняется, что в 25 происшествиях люди не нарушали какие-либо ПДД — и это свидетельствует о небезопасности текущей обстановки на дорогах.