ГИБДД проведет рейд в Нижнем Тагиле для усиления безопасности пешеходов

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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С начала года в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО было зафиксировано 59 случаев наезда на пешеходов, 58 из которых обернулись для них травмами; один пешеход скончался. Уточняется, что в 25 происшествиях люди не нарушали какие-либо ПДД — и это свидетельствует о небезопасности текущей обстановки на дорогах.
В нижнетагильской ГИБДД пешеходам напомнили основные правила поведения на дорогах: переходить дорогу следует по пешеходному переходу (если находится в зоне видимости), перед этим убедившись, что автомобили остановились.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил 72-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу по зебре.