Играл с Летовым и Мамоновым: на Кубе погиб известный уральский панк-рокер

История группы «Панки по пьянке» началась в 1989 году со знакомства Егора Корнилова и Андрея Серебренникова. В 90-е группа выступала на одной сцене с Егором Летовым из «Гражданской обороны» и лидером «Звуки Му» Петром Мамоновым, участвовала в перформансах Эдуарда Лимонова. За тридцать лет уральские панки выпустили 12 полноценных альбомов — релиз последнего под названием «Пол 13» состоялся в 2021 году.