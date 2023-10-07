Играл с Летовым и Мамоновым: на Кубе погиб известный уральский панк-рокер

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
4 октября не стало Арона, ребята. Светлая память — сообщили в группе коллектива во «ВКонтакте».
По информации источника E1.RU, музыкант утонул во время отдыха на Кубе.
История группы «Панки по пьянке» началась в 1989 году со знакомства Егора Корнилова и Андрея Серебренникова. В 90-е группа выступала на одной сцене с Егором Летовым из «Гражданской обороны» и лидером «Звуки Му» Петром Мамоновым, участвовала в перформансах Эдуарда Лимонова. За тридцать лет уральские панки выпустили 12 полноценных альбомов — релиз последнего под названием «Пол 13» состоялся в 2021 году.
Ранее стало известно о смерти режиссера и документалиста Кирилл Котельников, снимавшего клипы для Bad Boys Blue и «Чайф».