tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

На Кубе погиб лидер старейшей панк-группы Екатеринбурга

Играл с Летовым и Мамоновым: на Кубе погиб известный уральский панк-рокер

7 октября 2023, 09:03
Фото: vk.com/punkies777

На Кубе погиб лидер старейшей панк-группы Екатеринбурга

На Кубе трагически погиб один из отцов-основателей екатеринбургского панк-рока, фронтмен группы «Панки по пьянке» Андрей Серебренников.
4 октября не стало Арона, ребята. Светлая память — сообщили в группе коллектива во «ВКонтакте».

По информации источника E1.RU, музыкант утонул во время отдыха на Кубе.

История группы «Панки по пьянке» началась в 1989 году со знакомства Егора Корнилова и Андрея Серебренникова. В 90-е группа выступала на одной сцене с Егором Летовым из «Гражданской обороны» и лидером «Звуки Му» Петром Мамоновым, участвовала в перформансах Эдуарда Лимонова. За тридцать лет уральские панки выпустили 12 полноценных альбомов — релиз последнего под названием «Пол 13» состоялся в 2021 году.

Ранее стало известно о смерти режиссера и документалиста Кирилл Котельников, снимавшего клипы для Bad Boys Blue и «Чайф».

Читайте также:
Мировые звезды выступят в филармонии Нижнего ТагилаУмер экс-руководитель полиции Свердловской областиЖители Нижнего Тагила смогут прокатиться на трамвае с живой музыкой
#Музыка#Музыканты#Музыкант#Екатеринбург#Некролог#Григорий Орлов
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
Вчера, 12:17
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
Вчера, 06:46
Черный дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК накрыл Нижний Тагил
Вчера, 09:18
Эксперт рассказал, ждать ли водителям Нижнего Тагила увеличение цен на топливо
5 октября, 11:57
Прокуратура занялась делом о невыплате по ранению военному из Тагила
Вчера, 12:27
«Развивайте и берегите»: в Невьянске отрылась набережная за 250 миллионов рублей
Сегодня, 07:03