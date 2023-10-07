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«Сима-ленд» убрала льва с золотыми яйцами ночью в Екатеринбурге

Скандальную фигуру позолоченного льва снесли, пока Екатеринбург спал

7 октября 2023, 05:08
Фото: E1.RU

«Сима-ленд» убрала льва с золотыми яйцами ночью в Екатеринбурге

В ночь на 7 октября в Екатеринбурге исчезла скульптура пластико-бронзового льва, за два дня собравшая крайне противоречивые отзывы горожан.

Демонтажу скандального арт-объекта предшествовал пост в Telegram-канале «Сима-ленда» о грустном льве, разочаровавшемся в людях.

Не увидев ответного огня в глазах некоторых людей, он грустно опустил голову и пошел к себе домой, чтобы сохранить мир, — поведали в компании.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга, посчитавшие скульптуру чересчур претенциозной, запустили петицию с требованием к властям вынести ее размещение на публичное обсуждение.

Фото: E1.RU
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