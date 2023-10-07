Скандальную фигуру позолоченного льва снесли, пока Екатеринбург спал

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Демонтажу скандального арт-объекта предшествовал пост в Telegram-канале «Сима-ленда» о грустном льве, разочаровавшемся в людях.
Не увидев ответного огня в глазах некоторых людей, он грустно опустил голову и пошел к себе домой, чтобы сохранить мир, — поведали в компании.
Напомним, ранее жители Екатеринбурга, посчитавшие скульптуру чересчур претенциозной, запустили петицию с требованием к властям вынести ее размещение на публичное обсуждение.