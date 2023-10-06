Жители Екатеринбурга запустили петицию против льва с золотыми яйцами на Вайнера

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сторонники последнего лагеря в лице активистки Екатерины Петровой даже запустили петицию на Change.org с требованием убрать пластико-бронзового льва подальше от улицы Вайнера.
Подобные «подарки городу» непременно должны публично и заблаговременно обосновываться, а процедура согласования проходить максимально открытым и прозрачным способом, — говорится в петиции.
Авторы обращения требуют вынести на публичное обсуждение целесообразность размещения скульптуры на старейшей улице, имеющей культурную и архитектурную значимость. А если общественное мнение выскажется за демонтаж арт-объекта, то так тому и быть — компания «Сима-ленд» должна будет снести статую за свой счет.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появились арт-объекты в виде конструктора.