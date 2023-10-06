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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Екатеринбуржцы высказались против маскулинного льва на Вайнера

Жители Екатеринбурга запустили петицию против льва с золотыми яйцами на Вайнера

6 октября 2023, 10:43
Фото: E1.RU

Екатеринбуржцы высказались против маскулинного льва на Вайнера

Скандальная скульптура льва с золотой мошонкой, установленная накануне на главной пешеходной улице Екатеринбурга, за сутки собрала самые противоречивые отзывы: от экспрессивной, но уместной декорации, до вычурной безвкусицы.

Сторонники последнего лагеря в лице активистки Екатерины Петровой даже запустили петицию на Change.org с требованием убрать пластико-бронзового льва подальше от улицы Вайнера.

Подобные «подарки городу» непременно должны публично и заблаговременно обосновываться, а процедура согласования проходить максимально открытым и прозрачным способом, — говорится в петиции.

Авторы обращения требуют вынести на публичное обсуждение целесообразность размещения скульптуры на старейшей улице, имеющей культурную и архитектурную значимость. А если общественное мнение выскажется за демонтаж арт-объекта, то так тому и быть — компания «Сима-ленд» должна будет снести статую за свой счет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появились арт-объекты в виде конструктора.

В центре Екатеринбурга появится арт-объект в форме сердца
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#Город#Скульптура#Арт-объект#Арт-объекты#18+#Екатеринбург#Григорий Орлов
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