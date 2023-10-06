Жители Екатеринбурга запустили петицию против льва с золотыми яйцами на Вайнера

Авторы обращения требуют вынести на публичное обсуждение целесообразность размещения скульптуры на старейшей улице, имеющей культурную и архитектурную значимость. А если общественное мнение выскажется за демонтаж арт-объекта, то так тому и быть — компания «Сима-ленд» должна будет снести статую за свой счет.