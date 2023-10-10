Администрацию Режа обязали назначить управляющую компанию для 10 домов

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Это дома, собственники которых не выбрали способ управления. Местная администрация неоднократно проводила конкурсы по подбору управляющих организаций, но безуспешно.
Теперь, по решению суда, УК мэрия должна определить самостоятельно, сообщили в региональной прокуратуре.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Фактическое восстановление жилищных прав граждан поставлено на контроль прокуратуры.
Ранее сообщалось, что УК в Полевском заплатит 405 тысяч за падение пенсионерки на скользкой дороге.