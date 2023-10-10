tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Администрацию Режа обязали назначить управляющую компанию для 10 домов

Администрацию Режа обязали назначить управляющую компанию для 10 домов

10 октября 2023, 10:06
Фото: 1MI
Прокуратура обязала администрацию Режа определить управляющую компанию для 10 домов.

Это дома, собственники которых не выбрали способ управления. Местная администрация неоднократно проводила конкурсы по подбору управляющих организаций, но безуспешно.

Теперь, по решению суда, УК мэрия должна определить самостоятельно, сообщили в региональной прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Фактическое восстановление жилищных прав граждан поставлено на контроль прокуратуры.

Ранее сообщалось, что УК в Полевском заплатит 405 тысяч за падение пенсионерки на скользкой дороге.

Управляющие компании Свердловской области недоплатили 5 млрд за ЖКХ
Узнать подробнее
Читайте также:
Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусорВ Нижнем Тагиле управляющая компания отсуживает у «Уралхимпласта» 20 миллионовУправляющие компании затопили дворы в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Прокуратура#Управляющая компания#Реж#Дома#Решение суда#Конкурсы#Дарья Сорокина#Жилищные права#Мэрия Режа#Собственники#Управляющие организации
Подпишитесь
Игры, танцы, квест: экофестиваль «Вместе ярче» вновь собрал школьников Нижнего Тагила
Сегодня, 07:00
Итоги недели в Нижнем Тагиле: черный дым с НТМК и формальдегид с «Уралхимпласта»
Вчера, 08:22
39 раз в сентябре дышали жители Нижнего Тагила воздухом с превышением сероводорода
Вчера, 13:41
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОКИ закрыли четыре класса в двух школах
Вчера, 14:23
Виновнику смертельного ДТП на BMW в Нижнем Тагиле снизили срок заключения
Вчера, 11:15
Почему тагильчанам грустно осенью? Лайфхаки от подавленного настроения и фоторепортаж
6 октября, 06:46