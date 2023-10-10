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В Екатеринбурге на шесть часов задержан рейс в Москву

В Екатеринбурге на шесть часов задержан рейс в Москву

10 октября 2023, 06:38
Фото: 1MI
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на шесть часов задержали вылет в Москву. Самолет авиакомпании «Россия» должен был отправиться в рейс 9 октября 2023 года в 12:05.

Как оказалось, авиарейс задержался из-за технической неполадки в транспорте, рассказали в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры.

Вылет перенесли на 9 октября в 18:00. На данный авиамаршрут зарегистрировались 76 человек. Сотрудники авиакомпании оказали пассажирам необходимые услуги.

Напомним, 1 октября 2023 года в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге были задержаны семь рейсов. Самолеты должны были полететь в Санкт-Петербург, Москву, Стамбул, Сочи и Анталью. Почему рейсы были задержаны — неизвестно.

В аэропорту Екатеринбурга задержан вылет семи рейсов
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