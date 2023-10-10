В Екатеринбурге на шесть часов задержан рейс в Москву

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:38
Как оказалось, авиарейс задержался из-за технической неполадки в транспорте, рассказали в пресс-службе свердловской транспортной прокуратуры.
Вылет перенесли на 9 октября в 18:00. На данный авиамаршрут зарегистрировались 76 человек. Сотрудники авиакомпании оказали пассажирам необходимые услуги.
Напомним, 1 октября 2023 года в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге были задержаны семь рейсов. Самолеты должны были полететь в Санкт-Петербург, Москву, Стамбул, Сочи и Анталью. Почему рейсы были задержаны — неизвестно.