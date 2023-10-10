В Екатеринбурге на шесть часов задержан рейс в Москву

Напомним, 1 октября 2023 года в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге были задержаны семь рейсов. Самолеты должны были полететь в Санкт-Петербург, Москву, Стамбул, Сочи и Анталью. Почему рейсы были задержаны — неизвестно.