Житель Екатеринбурга арендовал дачу и варил там наркотики

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Екатеринбурге за незаконный оборот наркотиков местного жителя приговорили к 17 годам тюрьмы. Приговор вынесен в отношении 39-летнего мужчины.
Известно, что осенью 2022 года мужчина решил заняться производством и продажей запрещенных веществ. Тогда же он снял дом в садоводческом товариществе, дальше он нашел сайт интернет-магазина, на котором можно было купить вещества для создания наркотиков.
В январе 2023 года он купил необходимое оборудование и вещества. Благодаря этому он производил наркотики с февраля по март 2023 года на своей арендованной даче. Его заметили и задержали. Все произведенные наркотики изъяли.
Мужчине назначили 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, со штрафом 100 тысяч рублей.