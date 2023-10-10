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Житель Екатеринбурга арендовал дачу и варил там наркотики

Житель Екатеринбурга арендовал дачу и варил там наркотики

10 октября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Жителя Екатеринбурга приговорили к 17 годам тюрьмы за оборот наркотиков.

В Екатеринбурге за незаконный оборот наркотиков местного жителя приговорили к 17 годам тюрьмы. Приговор вынесен в отношении 39-летнего мужчины.

Известно, что осенью 2022 года мужчина решил заняться производством и продажей запрещенных веществ. Тогда же он снял дом в садоводческом товариществе, дальше он нашел сайт интернет-магазина, на котором можно было купить вещества для создания наркотиков.

В январе 2023 года он купил необходимое оборудование и вещества. Благодаря этому он производил наркотики с февраля по март 2023 года на своей арендованной даче. Его заметили и задержали. Все произведенные наркотики изъяли.

Мужчине назначили 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, со штрафом 100 тысяч рублей.

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#Штраф#Лишение свободы#Задержание#Наркотики#Тюрьма#Оборудование#Садоводческое товарищество#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Вещества
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