Житель Екатеринбурга арендовал дачу и варил там наркотики

В январе 2023 года он купил необходимое оборудование и вещества. Благодаря этому он производил наркотики с февраля по март 2023 года на своей арендованной даче. Его заметили и задержали. Все произведенные наркотики изъяли.



Мужчине назначили 17 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, со штрафом 100 тысяч рублей.