Ансамбль из Нижнего Тагила выиграл миллион рублей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Таким образом коллектив стал лауреатом областного грантового конкурса. Конкурные мероприятия проходят ежегодно, в два этапа.
Первый тур был заочным, в его рамках участники снимали видео и отправляли их организаторам. В рамках второго этапа все выступления жюри оценивали уже вживую.
В первом туре поучаствовали 29 коллективов в составе почти 500 человек. Во второй тур прошли не все — 18 коллективов, сообщает департамент информполитики.
В результате помимо тагильчан, победителями стали песенно-танцевальный ансамбль «Росиночка» Каменского городского округа и фольклорный народный коллектив «Родники души» из Нижне-Катарачского центра народной культуры.
Выигранный миллион рублей будет потрачен на пошив и покупку сценической одежды и обуви, музыкальных инструментов и оборудования.