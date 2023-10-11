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Ансамбль из Нижнего Тагила выиграл миллион рублей

Ансамбль из Нижнего Тагила выиграл миллион рублей

11 октября 2023, 08:31
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле ансамбль «Родничок» ДК «Юбилейный» выиграл миллион рублей на конкурсе «Живые традиции Урала».

Таким образом коллектив стал лауреатом областного грантового конкурса. Конкурные мероприятия проходят ежегодно, в два этапа.

Первый тур был заочным, в его рамках участники снимали видео и отправляли их организаторам. В рамках второго этапа все выступления жюри оценивали уже вживую.

В первом туре поучаствовали 29 коллективов в составе почти 500 человек. Во второй тур прошли не все — 18 коллективов, сообщает департамент информполитики.

В результате помимо тагильчан, победителями стали песенно-танцевальный ансамбль «Росиночка» Каменского городского округа и фольклорный народный коллектив «Родники души» из Нижне-Катарачского центра народной культуры.

Выигранный миллион рублей будет потрачен на пошив и покупку сценической одежды и обуви, музыкальных инструментов и оборудования.

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#Общество#Нижний Тагил#Жюри#Лауреат#Оборудование#Ансамбль#Коллектив#Родничок#Миллион рублей#Дарья Сорокина#Грантовый конкурс#Первый тур#Фольклорный народный коллектив
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