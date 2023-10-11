Стало известно, когда подвезут воду на Вагонку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Так, в девять часов утра воду можно будет взять на Ленинградском проспекте возле детских садов №38 и №59, а в 10 часов утра воду привезут к детсадам №32 и №29, рассказали в пресс-службе организации «Водоканал-НТ».
В 11:00 вода появится на улице Энтузиастов у детского сада №171 и около школы №61 на улице Тимирязева. В период 13:00–14:00 и 17:00–18:00 запасы воды жители Вагонки смогут взять на Ленинградском проспекте и на улице Чайковского около супермаркетов «Монетка».
Также в 14:00–15:00 и в 18:00–19:00 цистерны с водой будут стоять у супермаркетов «Монетка» и «Пятерочка» на Ленинградском проспекте.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Вагонке холодное водоснабжение перекрыто с 11 по 14 октября 2023 года в связи с переврезкой нового водовода.