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Свердловский комик Незлобин рассказал об осужденном за мошенничество брате

Свердловский комик Незлобин рассказал об осужденном за мошенничество брате

11 октября 2023, 14:44
Фото: Telegram-канал Александра Незлобина
Бывший резидент Comedy Club из Полевского Александр Незлобин в интервью Катерине Гордеевой* рассказал о своих взаимоотношениях с братом, осужденным за мошенничество.

* 18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАТЕРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ГОРДЕЕВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАТЕРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ГОРДЕЕВОЙ.

В прошедшем году Максим Незлобин был приговорен к тюремному заключению. Он занимал должность руководителя отдела культуры администрации Полевского. Ему предъявили обвинения в неправомерном использовании своего служебного положения, коррупции и мошенничестве.

Брат комика был приговорен к пяти годам заключения. Причиненный ущерб от незаконных действий бывшего госслужащего оценивается примерно в 15 миллионов рублей. В настоящее время Максим отбывает наказание в колонии общего режима.

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В интервью Катерине Гордеевой* Александр Незлобин рассказал, что его брат рос в семье, как нелюбимый сын. При этом Максима воспитывала бабушка.

Родители признались, что бабушка устраивала истерики, грозилась повеситься, если ей не дадут хотя бы одного внука. Я был маленьким, и они откупились Максимом. Но моя бабушка святая, у нее лучшее чувство юмора. У нас разница с братом семь лет. Мы были родственниками, но не взаимодействовали, — поделился Александр.

Несмотря на это, по словам артиста, он оказывал брату финансовую помощь. Также в беседе с журналисткой он высказал сомнения, что Максим мог пойти на многомиллионное мошенничество.

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#Общество#Свердловская область#Коррупция#Семья#Мошенничество#Полевской#Анна Григорьева#Брат
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