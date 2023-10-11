Свердловский комик Незлобин рассказал об осужденном за мошенничество брате

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
* 18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ КАТЕРИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ГОРДЕЕВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА КАТЕРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ГОРДЕЕВОЙ.
В прошедшем году Максим Незлобин был приговорен к тюремному заключению. Он занимал должность руководителя отдела культуры администрации Полевского. Ему предъявили обвинения в неправомерном использовании своего служебного положения, коррупции и мошенничестве.
Брат комика был приговорен к пяти годам заключения. Причиненный ущерб от незаконных действий бывшего госслужащего оценивается примерно в 15 миллионов рублей. В настоящее время Максим отбывает наказание в колонии общего режима.
В интервью Катерине Гордеевой* Александр Незлобин рассказал, что его брат рос в семье, как нелюбимый сын. При этом Максима воспитывала бабушка.
Родители признались, что бабушка устраивала истерики, грозилась повеситься, если ей не дадут хотя бы одного внука. Я был маленьким, и они откупились Максимом. Но моя бабушка святая, у нее лучшее чувство юмора. У нас разница с братом семь лет. Мы были родственниками, но не взаимодействовали, — поделился Александр.
Несмотря на это, по словам артиста, он оказывал брату финансовую помощь. Также в беседе с журналисткой он высказал сомнения, что Максим мог пойти на многомиллионное мошенничество.