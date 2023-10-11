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Published Сегодня, 15:27

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Updated Сегодня, 15:29

В Екатеринбурге заведено уголовное дело за подложные документы по оплате ЖКХ

В Екатеринбурге заведено уголовное дело за подложные документы по оплате ЖКХ

11 октября 2023, 15:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге по результатам проверки прокуратуры заведено уголовное дело за изготовление и использование подложных документов. Неустановленные лица отправляли их в МУП «Водоканал» от имени ООО «УК „Чкаловская“».

Как выяснили надзорные органы, в целях подтверждения статуса используемых в расчетах потребления общедомовых приборов учета были представлены паспорта, содержащие сведения об их поверке.

Однако все документы содержали отметку метрологической организации, которая на самом деле проверку не проводила. Кроме того, от имени управляющей компании документы отправляли неустановленные лица.

В результате проверки было возбуждено уголовное дело за изготовление и использование подложных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей.

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#Общество#Прокуратура#Суд#Вода#Обман#Управляющая компания#Квитанции#Екатеринбург#Евгения Сафина#Приборы учета
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