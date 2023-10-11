В Екатеринбурге заведено уголовное дело за подложные документы по оплате ЖКХ

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Как выяснили надзорные органы, в целях подтверждения статуса используемых в расчетах потребления общедомовых приборов учета были представлены паспорта, содержащие сведения об их поверке.
Однако все документы содержали отметку метрологической организации, которая на самом деле проверку не проводила. Кроме того, от имени управляющей компании документы отправляли неустановленные лица.
В результате проверки было возбуждено уголовное дело за изготовление и использование подложных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей.