В Каменске-Уральском перевозчик заплатил 55 тысяч рублей за высадку детей из автобуса

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Кондуктор автобуса №8 сказала школьникам, что их проездные недействительны, поэтому им нужно выйти из салона. Ребятам пришлось полчаса стоять на улице в ожидании нового автобуса. При этом температура воздуха составляла -17С. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Мать школьников обратилась в суд к перевозчикам — ООО «Экспресс Сити» и ООО «ПАП-1». Она потребовала с них моральную компенсацию.
В результате суд постановил взыскать с ООО «ПАП-1» в пользу детей по 10 тысяч рублей, а с ООО «Экспресс-Сити» — по 5 тысяч рублей, и штраф по 2 500 рублей. Помимо этого, с них взыскали судебные расходы.
Ранее водитель автобуса в Каменске-Уральском высадил школьницу, которая не смогла расплатиться за проезд наличкой.