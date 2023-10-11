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В Каменске-Уральском перевозчик заплатил 55 тысяч рублей за высадку детей из автобуса

В Каменске-Уральском перевозчик заплатил 55 тысяч рублей за высадку детей из автобуса

11 октября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Кондуктор автобуса высадил двух детей из салона, за что теперь перевозчику пришлось заплатить 55 тысяч рублей. ЧП произошло в январе 2023 года в Каменске-Уральском.

Кондуктор автобуса №8 сказала школьникам, что их проездные недействительны, поэтому им нужно выйти из салона. Ребятам пришлось полчаса стоять на улице в ожидании нового автобуса. При этом температура воздуха составляла -17С. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Мать школьников обратилась в суд к перевозчикам — ООО «Экспресс Сити» и ООО «ПАП-1». Она потребовала с них моральную компенсацию.

В результате суд постановил взыскать с ООО «ПАП-1» в пользу детей по 10 тысяч рублей, а с ООО «Экспресс-Сити» — по 5 тысяч рублей, и штраф по 2 500 рублей. Помимо этого, с них взыскали судебные расходы.

Ранее водитель автобуса в Каменске-Уральском высадил школьницу, которая не смогла расплатиться за проезд наличкой.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Дети#Суд#Автобус#Штраф#Кондуктор#Платеж#Моральная компенсация#Дарья Сорокина#Высадка детей#Январь 2023#Проездные
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