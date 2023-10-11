В Каменске-Уральском перевозчик заплатил 55 тысяч рублей за высадку детей из автобуса

В результате суд постановил взыскать с ООО «ПАП-1» в пользу детей по 10 тысяч рублей, а с ООО «Экспресс-Сити» — по 5 тысяч рублей, и штраф по 2 500 рублей. Помимо этого, с них взыскали судебные расходы.