Самокатчики в Екатеринбурге избили женщину

Екатеринбурженка вышла на улицу погулять. Вскоре к ней пристала компания горожан на самокатах. Женщина попросила их оставить ее в покое, однако они не отставали. Потом, по ее словам, она услышала, что один из них едет на своем транспорте прямо на нее, рассказала она в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».