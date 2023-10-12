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Самокатчики в Екатеринбурге избили женщину

Самокатчики в Екатеринбурге избили женщину

12 октября 2023, 05:22
Фото: 1MI
В Екатеринбурге компания самокатчиков напала на женщину в Академическом районе. Инцидент произошел вечером 9 октября 2023 года.

Екатеринбурженка вышла на улицу погулять. Вскоре к ней пристала компания горожан на самокатах. Женщина попросила их оставить ее в покое, однако они не отставали. Потом, по ее словам, она услышала, что один из них едет на своем транспорте прямо на нее, рассказала она в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Горожанка обернулась, и в этот момент молодой человек ее сильно пнул, из-за чего она упала на землю, ударившись головой и ненадолго потеряла сознание. Как рассказала женщина, один из хулиганов был в шлеме, другой в очках. Еще у одного был красный портфель.

По словам очевидцев, портфель был у самокатчика, который ее ударил. После инцидента екатеринбурженка сняла побои.

В пресс-службе свердловского СК отметили, что по факту происшествия в ведомстве проводится проверка. О ее ходе потребовал доложить председатель СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, 5 сентября 2023 года в Каменске-Уральском 16-летний подросток на самокате сбил пенсионерку. Пострадавшую увезли в больницу.

В Каменске-Уральском подросток на электросамокате сбил пенсионерку
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