Самокатчики в Екатеринбурге избили женщину

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Екатеринбурженка вышла на улицу погулять. Вскоре к ней пристала компания горожан на самокатах. Женщина попросила их оставить ее в покое, однако они не отставали. Потом, по ее словам, она услышала, что один из них едет на своем транспорте прямо на нее, рассказала она в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Горожанка обернулась, и в этот момент молодой человек ее сильно пнул, из-за чего она упала на землю, ударившись головой и ненадолго потеряла сознание. Как рассказала женщина, один из хулиганов был в шлеме, другой в очках. Еще у одного был красный портфель.
По словам очевидцев, портфель был у самокатчика, который ее ударил. После инцидента екатеринбурженка сняла побои.
В пресс-службе свердловского СК отметили, что по факту происшествия в ведомстве проводится проверка. О ее ходе потребовал доложить председатель СКР Александр Бастрыкин.
Напомним, 5 сентября 2023 года в Каменске-Уральском 16-летний подросток на самокате сбил пенсионерку. Пострадавшую увезли в больницу.