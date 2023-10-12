В Екатеринбурге мужчина стал директором фирмы за деньги

Он предоставил данные своего паспорта для внесения их Единый реестр юридических лиц. Теперь ему вынесли приговор — один год исправительных работ с удержанием 5% в доход государства, сообщает региональная прокуратура.



Известно, что в декабре 2022 года в реестр налоговой была внесена запись о государственной регистрации юрлица — ООО «Металлиндустрия». Подставной мужчина был внесен в этот реестр в качестве учредителя и руководителя.



В ходе допроса екатеринбуржец признался, что он стал директором лишь по документам, предоставив третьим лицам свои паспорт и СНИЛС за деньги. Свою вину обвиняемый признал.