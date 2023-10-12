В Нижнем Тагиле стажер полиции спасла пенсионерку от аферистов

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Стажер по должности полицейского комендантской роты Кристина Рябова патрулировала торговый центр «Реал». Там она заметила пожилую женщину, которая держала в руках крупную сумму денег, стоя у банкомата. При этом она постоянно разговаривала по телефону, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Стажер подошла к пенсионерке и поинтересовалась, что происходит. Женщина сказала незнакомцам по телефоне, что к ней подошел полицейский. Тогда же бабушка сказала стажеру чтобы та уходила.
Однако полицейская продолжила разговор, сообщила пенсионерке, что ее обманывают мошенники, а затем пожилую женщину отвезли в отделение. Там она рассказала, что является сотрудником градообразующего предприятия в Тагилстроевском районе.
Позвонили аферисты ей прямо в рабочее время. И она сразу же принялась выполнять их команды. Ей представились сотрудником банка и ФСБ. Пенсионерка сказала, что они были убедительны, поэтому у нее даже не возникло сомнений.