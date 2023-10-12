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В Нижнем Тагиле стажер полиции спасла пенсионерку от аферистов

В Нижнем Тагиле стажер полиции спасла пенсионерку от аферистов

12 октября 2023, 09:41
Фото: Midjourney
От телефонных мошенников спасли пенсионерку полицейские из Нижнего Тагила.

Стажер по должности полицейского комендантской роты Кристина Рябова патрулировала торговый центр «Реал». Там она заметила пожилую женщину, которая держала в руках крупную сумму денег, стоя у банкомата. При этом она постоянно разговаривала по телефону, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Стажер подошла к пенсионерке и поинтересовалась, что происходит. Женщина сказала незнакомцам по телефоне, что к ней подошел полицейский. Тогда же бабушка сказала стажеру чтобы та уходила.

Однако полицейская продолжила разговор, сообщила пенсионерке, что ее обманывают мошенники, а затем пожилую женщину отвезли в отделение. Там она рассказала, что является сотрудником градообразующего предприятия в Тагилстроевском районе.

Позвонили аферисты ей прямо в рабочее время. И она сразу же принялась выполнять их команды. Ей представились сотрудником банка и ФСБ. Пенсионерка сказала, что они были убедительны, поэтому у нее даже не возникло сомнений.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Сотрудник#ФСБ#Обман#Банкомат#Дарья Сорокина#Машенники
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