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В Верхней Пышме пропала 42-летняя женщина

В Верхней Пышме пропала 42-летняя женщина

12 октября 2023, 08:05
Фото: 1MI
В Верхней Пышме ищут пропавшую 42-летнюю женщину. Она ушла из дома 10 октября и не вернулась по сей день.

Женщину зовут Ирина Косачева. Ее рост составляет 170 см, она худощавая и голубоглазая. Ее волосы светлые, до плеч. Об этом сообщают поисковики отряда «Прорыв».

На момент пропажи на ней было надето голубое пальто, черное платье и длинные черные сапоги. Также при себе у нее имелась темная сумка.

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

Всех, кто видел Ирину или что-то знает о ее местонахождении просят позвонить по телефону 8(900)0440220.

Поиском женщины занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Звонить можно и им по телефону 8(34368) 5-36-92.

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