В Верхней Пышме пропала 42-летняя женщина

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Женщину зовут Ирина Косачева. Ее рост составляет 170 см, она худощавая и голубоглазая. Ее волосы светлые, до плеч. Об этом сообщают поисковики отряда «Прорыв».
На момент пропажи на ней было надето голубое пальто, черное платье и длинные черные сапоги. Также при себе у нее имелась темная сумка.
Всех, кто видел Ирину или что-то знает о ее местонахождении просят позвонить по телефону 8(900)0440220.
Поиском женщины занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Звонить можно и им по телефону 8(34368) 5-36-92.