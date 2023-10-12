«Зайцем — дороже»: екатеринбуржцы вынуждены ездить в автобусах по поддельным билетам

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
О выдачи липовых проездных изданию сообщил один из пассажиров. По его словам, на
приобретенных билетах не указаны дата, время и номер маршрута, а значит они давно не
действуют. Мужчина подал жалобу в транспортный комитет Екатеринбурга — в администрации подтвердили факт нарушения.
Представитель компании-перевозчика, комментируя ситуацию, предположил, что, выдавая старые билеты, кондуктор хотел таким образом «подхалтурить». После проведения внутренней проверки, нерадивого сотрудника уволили, пишет Е1.
Отметим, что согласно условиям муниципальных контрактов, билеты в автобусах выдаются только с использованием мобильных транспортных терминалов. Если пассажиру продали билет без проведения соответствующей операции, компания-перевозчик будет оштрафована.
Ранее мы рассказывали о том, что кондуктор одного из городских маршрутов избил пенсионера-инвалида. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 100 тысяч рублей.