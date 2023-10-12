«Зайцем — дороже»: екатеринбуржцы вынуждены ездить в автобусах по поддельным билетам

О выдачи липовых проездных изданию сообщил один из пассажиров. По его словам, на

приобретенных билетах не указаны дата, время и номер маршрута, а значит они давно не

действуют. Мужчина подал жалобу в транспортный комитет Екатеринбурга — в администрации подтвердили факт нарушения.