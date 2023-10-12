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Нелегальную схему проезда смогли наладить кондукторы транспорта в Екатеринбурге

«Зайцем — дороже»: екатеринбуржцы вынуждены ездить в автобусах по поддельным билетам

12 октября 2023, 11:12
Фото: 1MI

Нелегальную схему проезда смогли наладить кондукторы транспорта в Екатеринбурге

Екатеринбуржцам для проезда в автобусе продали старые билеты, которые давно недействительны. Инцидент произошел на городском маршруте 38.

О выдачи липовых проездных изданию сообщил один из пассажиров. По его словам, на 
приобретенных билетах не указаны дата, время и номер маршрута, а значит они давно не 
действуют. Мужчина подал жалобу в транспортный комитет Екатеринбурга — в администрации подтвердили факт нарушения.

Представитель компании-перевозчика, комментируя ситуацию, предположил, что, выдавая старые билеты, кондуктор хотел таким образом «подхалтурить». После проведения внутренней проверки, нерадивого сотрудника уволили, пишет Е1.

Отметим, что согласно условиям муниципальных контрактов, билеты в автобусах выдаются только с использованием мобильных транспортных терминалов. Если пассажиру продали билет без проведения соответствующей операции, компания-перевозчик будет оштрафована.

Ранее мы рассказывали о том, что кондуктор одного из городских маршрутов избил пенсионера-инвалида. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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#Проезд#Билет#Общественный транспорт#Пассажир#Екатеринбург#Кондуктор#Евгения Сафина#Инцидент
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