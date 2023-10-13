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Детский писатель из Екатеринбурга стал лауреатом премии имена Крапивина

Детский писатель из Екатеринбурга стал лауреатом премии имена Крапивина

13 октября 2023, 16:27
Фото: 1MI
Екатеринбургский детский писатель Андрей Копылов стал лауреатом литературной премии имени уральского фантаста Владислава Крапивина.

Книга Копылова под названием «Неведьмочка» победила в номинации «Выбор детского жюри». В сети немного информации о произведении, на сайте писателя опубликована аннотация от самого автора.

Твоим единственным другом становится вечно голодный енот, для окружающих ты просто «Призрак Библиотеки», а твоя единственная отдушина в этом беспросветном круговороте выживания — это книги и миры, которые они открывают, — говорится в кратком содержании.

Наряду с уральским мэтром детской фантастики в конкурсе победили три писателя из Раменского, Зеленодольска и Великого Новгорода, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее в нижнетагильских библиотеках по-разному отметили юбилей Владислава Крапивина.

Нижний Тагил присоединился к акции «День чтения» в честь юбилея Крапивина
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