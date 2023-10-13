Детский писатель из Екатеринбурга стал лауреатом премии имена Крапивина

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Книга Копылова под названием «Неведьмочка» победила в номинации «Выбор детского жюри». В сети немного информации о произведении, на сайте писателя опубликована аннотация от самого автора.
Твоим единственным другом становится вечно голодный енот, для окружающих ты просто «Призрак Библиотеки», а твоя единственная отдушина в этом беспросветном круговороте выживания — это книги и миры, которые они открывают, — говорится в кратком содержании.
Наряду с уральским мэтром детской фантастики в конкурсе победили три писателя из Раменского, Зеленодольска и Великого Новгорода, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.
Ранее в нижнетагильских библиотеках по-разному отметили юбилей Владислава Крапивина.