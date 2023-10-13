В Нижнем Тагиле установят новые окна в школе-интернате для слабослышащих и глухих

Все материалы должны соответствовать необходимым ГОСТам, санитарным, строительным и противопожарным нормам. Отмечается, что при производстве конструкций, согласно экологическим требованиям, доля вторичного сырья может составлять не более 5%. Гарантия на выполненные работы и материалы составит пять лет.