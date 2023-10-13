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Published Сегодня, 12:43

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В Нижнем Тагиле установят новые окна в школе-интернате для слабослышащих и глухих

В Нижнем Тагиле установят новые окна в школе-интернате для слабослышащих и глухих

13 октября 2023, 12:43
Фото: 1MI
3,46 миллиона рублей выделено на установку новых пластиковых окон в ГБОУ СО «Нижнетагильская школа-инернат» для слабослышащих и глухих детей. Здание находится на улице Аганичева, 16А.

Всего будет закуплено 108 оконных конструкций с двухкамерными энергосберегающими пакетами, подоконники, отливы. Согласно условиям контракта, монтажникам после установки также будет необходимо отделать внутренние откосы. Все работы должны быть окончены в течение 50 календарных дней с даты заключение договора.

Сначала строители демонтируют старые деревянные окна, а затем установят новые. Также в ведомости объемов работ значатся установка подоконников, оцинкованных водоотливов, торцевых заглушек, уголков из ПВХ на клее, ремонт штукатурки снаружи и ее окраска акриловыми составами.

Все материалы должны соответствовать необходимым ГОСТам, санитарным, строительным и противопожарным нормам. Отмечается, что при производстве конструкций, согласно экологическим требованиям, доля вторичного сырья может составлять не более 5%. Гарантия на выполненные работы и материалы составит пять лет.

Напомним, в Нижнем Тагиле после жалоб родителей начали устанавливать новые пластиковые окна в холодном детском саду №3.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Школа#Интернат#Окна#Ремонт#Ученики#Глухие#Евгения Сафина#Закупка
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