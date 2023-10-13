В Нижнем Тагиле установят новые окна в школе-интернате для слабослышащих и глухих

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Всего будет закуплено 108 оконных конструкций с двухкамерными энергосберегающими пакетами, подоконники, отливы. Согласно условиям контракта, монтажникам после установки также будет необходимо отделать внутренние откосы. Все работы должны быть окончены в течение 50 календарных дней с даты заключение договора.
Сначала строители демонтируют старые деревянные окна, а затем установят новые. Также в ведомости объемов работ значатся установка подоконников, оцинкованных водоотливов, торцевых заглушек, уголков из ПВХ на клее, ремонт штукатурки снаружи и ее окраска акриловыми составами.
Все материалы должны соответствовать необходимым ГОСТам, санитарным, строительным и противопожарным нормам. Отмечается, что при производстве конструкций, согласно экологическим требованиям, доля вторичного сырья может составлять не более 5%. Гарантия на выполненные работы и материалы составит пять лет.
Напомним, в Нижнем Тагиле после жалоб родителей начали устанавливать новые пластиковые окна в холодном детском саду №3.