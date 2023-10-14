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Водитель «ГАЗели» сбил двух женщин на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Водитель «ГАЗели» сбил двух женщин на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

14 октября 2023, 05:44
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Вечером 13 октября в Нижнем Тагиле у дома № 81 на улице Фрунзе водитель «ГАЗ-3310» сбил двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель ехал со стороны улицы Выйской в сторону улицы Вогульской. Авария произошла около 18.00. Сам мужчина пояснил, что не заметил женщин на пешеходном переходе. Он сам отвез пострадавших в больницу.

В результате ДТП тагильчанка 1961 года рождения госпитализирована с травмами в нейрохирургическое отделение ГБ №1, а женщина 1949 года рождения после осмотра врачами и оказания медпомощи в Демидовской больнице отпущена домой.

Водитель имеет стаж вождения 23 года. Ранее за нарушение ПДД не привлекался. За рулем он был трезв, как показало медицинское освидетельствование.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила напомнили водителям, что при приближении к пешеходному переходу обязательно необходимо сбавить скорость и продолжать движение только убедившись в отсутствии людей на проезжей части.

В свою очередь пешеходам тоже следует быть внимательными и обратить внимание на то, чтобы транспортные средства остановились. А в темное время суток желательно использовать на одежде светоотражающие элементы.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#ДТП#ГИБДД#Пешеход#Водитель#Травмы#Евгения Сафина
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