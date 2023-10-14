Водитель «ГАЗели» сбил двух женщин на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель ехал со стороны улицы Выйской в сторону улицы Вогульской. Авария произошла около 18.00. Сам мужчина пояснил, что не заметил женщин на пешеходном переходе. Он сам отвез пострадавших в больницу.
В результате ДТП тагильчанка 1961 года рождения госпитализирована с травмами в нейрохирургическое отделение ГБ №1, а женщина 1949 года рождения после осмотра врачами и оказания медпомощи в Демидовской больнице отпущена домой.
Водитель имеет стаж вождения 23 года. Ранее за нарушение ПДД не привлекался. За рулем он был трезв, как показало медицинское освидетельствование.
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила напомнили водителям, что при приближении к пешеходному переходу обязательно необходимо сбавить скорость и продолжать движение только убедившись в отсутствии людей на проезжей части.
В свою очередь пешеходам тоже следует быть внимательными и обратить внимание на то, чтобы транспортные средства остановились. А в темное время суток желательно использовать на одежде светоотражающие элементы.