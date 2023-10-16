Уголовное дело возбуждено после гибели в ДТП футболиста из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Авария произошла 11 октября в 22:00 на 25-м километре автодороги Горнозаводск-граница Свердловской области.
Сообщается, что футболист Денис Федорочев, находясь за рулем автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью» лоб в лоб.
В машине находилось четыре человека. После столкновения, один из пассажиров — футболист Евгений Ситников скончался на месте в момент аварии. Сам водитель и остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщает Накануне.RU.
В данный момент пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
Напомним, что ранее 31-летний водитель грузовика из Екатеринбурга погиб в массовом ДТП на Тюменской трассе.