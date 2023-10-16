Уголовное дело возбуждено после гибели в ДТП футболиста из Нижнего Тагила

В машине находилось четыре человека. После столкновения, один из пассажиров — футболист Евгений Ситников скончался на месте в момент аварии. Сам водитель и остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщает Накануне.RU.

В данный момент пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.