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Уголовное дело возбуждено после гибели в ДТП футболиста из Нижнего Тагила

Уголовное дело возбуждено после гибели в ДТП футболиста из Нижнего Тагила

16 октября 2023, 09:50
Фото: 1MI
Уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбудили в отношении 23-летнего полузащитника ФК «Уралец-Нижний Тагил» Дениса Федоровича, сообщают в пресс-службе УМВД РФ по Пермскому краю.

Авария произошла 11 октября в 22:00 на 25-м километре автодороги Горнозаводск-граница Свердловской области.

Сообщается, что футболист Денис Федорочев, находясь за рулем автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью» лоб в лоб.

В машине находилось четыре человека. После столкновения, один из пассажиров — футболист Евгений Ситников скончался на месте в момент аварии. Сам водитель и остальные пассажиры получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщает Накануне.RU.
В данный момент пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, что ранее 31-летний водитель грузовика из Екатеринбурга погиб в массовом ДТП на Тюменской трассе.

#Нижний Тагил#ДТП#Смерть#Уголовное дело#Ирина Кирилова#Авария
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