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В двух районах Екатеринбурга перестали работать пункты выдачи Wildberries

В двух районах Екатеринбурга перестали работать пункты выдачи Wildberries

16 октября 2023, 06:10
Фото: 1MI
Жители Эльмаша и Уралмаша в Екатеринбурге пожаловались на то, что пункты выдачи Wildberries не работают.

Так, одна из горожанок рассказала, что у нее несколько дней не получалось оформить заказ, поскольку в приложении было указано, что все пункты выдачи недоступны из-за «перегрузки».

Представители маркетплейса сообщили, что пункты выдачи доступны и работают в обычном режиме. Также пользователям порекомендовали обновить приложение, потому что в старой версии иногда возможны сбои в работе, а в недавнем обновлении эту проблему исправили, пишет Е1.

При этом в интернет-магазине отметили, что если какой-либо пункт недоступен, он «снимается» с сайта и в приложении его не видно.

Напомним, в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге из-за нехватки сотрудников на пункте выдачи заказов скапливаются большие очереди. Кроме того, из-за сокращенного режима работы не все посетители успевают забрать свои заказы.

Жители Екатеринбурга не могут получить заказы с Wildberries
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#Общество#Сайт#Заказ#Приложение#Сбой#Пользователи#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Wildberries#Маркетплейс#Инцидент#Пункты выдачи
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