В двух районах Екатеринбурга перестали работать пункты выдачи Wildberries

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Так, одна из горожанок рассказала, что у нее несколько дней не получалось оформить заказ, поскольку в приложении было указано, что все пункты выдачи недоступны из-за «перегрузки».
Представители маркетплейса сообщили, что пункты выдачи доступны и работают в обычном режиме. Также пользователям порекомендовали обновить приложение, потому что в старой версии иногда возможны сбои в работе, а в недавнем обновлении эту проблему исправили, пишет Е1.
При этом в интернет-магазине отметили, что если какой-либо пункт недоступен, он «снимается» с сайта и в приложении его не видно.
Напомним, в микрорайоне Светлый в Екатеринбурге из-за нехватки сотрудников на пункте выдачи заказов скапливаются большие очереди. Кроме того, из-за сокращенного режима работы не все посетители успевают забрать свои заказы.