В двух районах Екатеринбурга перестали работать пункты выдачи Wildberries

Представители маркетплейса сообщили, что пункты выдачи доступны и работают в обычном режиме. Также пользователям порекомендовали обновить приложение, потому что в старой версии иногда возможны сбои в работе, а в недавнем обновлении эту проблему исправили, пишет Е1.