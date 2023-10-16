В Екатеринбурге слесарь попытался сдать на металлолом военную технику

По данным издания, слесарь работал недалеко от полигона, где и увидел две советские бронемашины. В данный момент, БМП не используют для оперативно-технических задач — они служат мишенями на стрельбище. Но несмотря на это, общая стоимость транспортных средств оценивается в 511 тысяч рублей.