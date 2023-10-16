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В Екатеринбурге слесарь попытался сдать на металлолом военную технику

В Екатеринбурге слесарь попытался сдать на металлолом военную технику

16 октября 2023, 15:00
Фото: 1MI
На военном полигоне под Екатеринбургом задержали слесаря, который пытался распилить на металлолом две БМП-1.

Мужчина собирался подзаработать на продаже металла с боевых машин, но не успел — его задержал караул полигона, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным издания, слесарь работал недалеко от полигона, где и увидел две советские бронемашины. В данный момент, БМП не используют для оперативно-технических задач — они служат мишенями на стрельбище. Но несмотря на это, общая стоимость транспортных средств оценивается в 511 тысяч рублей.

Ночью злоумышленник пробрался на полигон и начал разбирать технику. Услышав звук циркулярной пилы, на место прибежал часовой, задержал горе-охотника за металлом и передал полиции.

Оказалось, что слесарь был ранее дважды судим — за разбойное нападение и сбыт наркотиков. По факту произошедшего заведено уголовное дело, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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