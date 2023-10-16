В Екатеринбурге завершено расследование дела об убийстве на остановке

Как сообщили в пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу, оперативникам пришлось приложить немало усилий для раскрытия этого дела. Несмотря на то, что свидетели преступления отсутствовали, специалистам удалось установить личности всех, кто присутствовал на месте конфликта и принимал в нем участие. Это дало возможность увидеть всю картину происшествия.