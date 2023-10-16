В Екатеринбурге завершено расследование дела об убийстве на остановке

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Как сообщили в пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу, оперативникам пришлось приложить немало усилий для раскрытия этого дела. Несмотря на то, что свидетели преступления отсутствовали, специалистам удалось установить личности всех, кто присутствовал на месте конфликта и принимал в нем участие. Это дало возможность увидеть всю картину происшествия.
Согласно выводам следствия, инцидент произошел днем 3 июня текущего года. Житель Екатеринбурга в состоянии алкогольного опьянения, находясь около остановки общественного транспорта по улице Надеждинской вступил в перепалку с другим гражданином. Во время конфликта, обвиняемый ранил в грудь другого мужчину, отчего второй впоследствии скончался.
Личность обвиняемого установлена. Уголовное дело с обвинительным заключением по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» передано в суд для дальнейшего рассмотрения.