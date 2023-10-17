tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

29-летний житель Нижнего Тагила обманул пять пенсионеров на 700 тысяч рублей

29-летний житель Нижнего Тагила обманул пять пенсионеров на 700 тысяч рублей

17 октября 2023, 08:01
Фото: 1MI
На 700 тысяч рублей обманул пятерых пенсионеров житель Нижнего Тагила.

Следствие полагает, что с 11 по 17 мая 2023 года мужчина работал в составе преступной группы. Они сообщали пожилым гражданам, что их родственники якобы попали в ДТП, поэтому за их не привлечение к уголовной ответственности нужно заплатить. Пенсионеры верили и отдавали деньги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обвиняемый забирал у стариков деньги, а затем переводил их через банкомат другим членам банды, а часть средств оставлял себе. Все это происходило в Нижнем Тагиле и ЗАТО Новоуральск.

Сейчас мужчина находится под стражей, а дело передано в суд.

В Серове мошенники обманули пенсионеров на 2,7 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники в Екатеринбурге придумали новый способ обмана жителейДевушка из Ирбита «подарила» мошенникам более 500 тысяч рублейМошенники от имени начальника забрали у жительницы Екатеринбурга 3,7 млн рублей
#Нижний Тагил#ДТП#Пенсионеры#Суд#Новоуральск#Криминал#Обман#Уголовная ответственность#Банкомат#Дарья Сорокина#Преступная группа
Подпишитесь
Итоги недели в Тагиле: сероводородный сентябрь и неэффективные вложения в экологию
Вчера, 09:20
40 автобусов за 414,4 миллиона закупает администрация Нижнего Тагила
14 октября, 12:18
Миллионные траты заводов Тагила на снижение выбросов дали низкий эффект в 2022 году
13 октября, 13:58
Новая 10-метровая гирлянда украсит Нижний Тагил на Новый год
14 октября, 10:53
Житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы
Вчера, 07:18
Школьник с дипломом: в Нижнем Тагиле готовят IT-специалистов из учеников 8-11 классов
Сегодня, 04:00