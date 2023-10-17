29-летний житель Нижнего Тагила обманул пять пенсионеров на 700 тысяч рублей

Следствие полагает, что с 11 по 17 мая 2023 года мужчина работал в составе преступной группы. Они сообщали пожилым гражданам, что их родственники якобы попали в ДТП, поэтому за их не привлечение к уголовной ответственности нужно заплатить. Пенсионеры верили и отдавали деньги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.