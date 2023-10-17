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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:55

Свердловчане пожаловались на бардак на контейнерных площадках

На бардак на контейнерных площадках пожаловались жители Свердловской области

17 октября 2023, 10:53
Фото: 1MI

Свердловчане пожаловались на бардак на контейнерных площадках

Жители Екатеринбурга и Свердловской области жалуются на бардак возле контейнерных площадок.

В прошлом году в Роспотребнадзор 1 195 раз обратились 1 125 человек. Специалисты нашли 425 нарушений, выписали 64 штрафа на 1,8 миллиона рублей, сообщает «ФедералПресс».

Отмечается, что за порядком на контейнерных площадках должны следить владельцы земельных участков, на которых они находятся. Это органы власти, управляющие компании, физические и юридические лица, бизнесмены.

Для устранения нарушений свердловчанам следует обращаться в управляющую компанию, либо в администрацию муниципалитета. Желательно зафиксировать нарушения посредством фото или видео.

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