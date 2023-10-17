На бардак на контейнерных площадках пожаловались жители Свердловской области

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
В прошлом году в Роспотребнадзор 1 195 раз обратились 1 125 человек. Специалисты нашли 425 нарушений, выписали 64 штрафа на 1,8 миллиона рублей, сообщает «ФедералПресс».
Отмечается, что за порядком на контейнерных площадках должны следить владельцы земельных участков, на которых они находятся. Это органы власти, управляющие компании, физические и юридические лица, бизнесмены.
Для устранения нарушений свердловчанам следует обращаться в управляющую компанию, либо в администрацию муниципалитета. Желательно зафиксировать нарушения посредством фото или видео.