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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

На 60% больше вакансий стало в городах Свердловской области

В городах Свердловской области на 60% выросло число вакансий

17 октября 2023, 13:10
Фото: 1MI

На 60% больше вакансий стало в городах Свердловской области

В Свердловской области на 60% увеличилось количество вакансий за два года.

В ТОП городов по приросту вошли Красноуральск, Карпинск и Краснотурьинск. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter.

Самые востребованные профессии та — продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по продажам, а также операторы колл-центров.

После этого по популярности идут вакансии руководителя проекта монтажных работ, и бренд-шеф в кафе.

45% соискателей могут устроиться на работу без соответствующего опыта. Для 44% открыты вакансии с опытом от года до тех лет. 11% предложений подойдут людям с опытом от трех лет.

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