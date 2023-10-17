В городах Свердловской области на 60% выросло число вакансий

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В ТОП городов по приросту вошли Красноуральск, Карпинск и Краснотурьинск. Об этом сообщает пресс-служба компании HeadHunter.
Самые востребованные профессии та — продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по продажам, а также операторы колл-центров.
После этого по популярности идут вакансии руководителя проекта монтажных работ, и бренд-шеф в кафе.
45% соискателей могут устроиться на работу без соответствующего опыта. Для 44% открыты вакансии с опытом от года до тех лет. 11% предложений подойдут людям с опытом от трех лет.