Жители Екатеринбурга пожаловались на выбросы с комбината

Напомним, что ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах, в также насморк, который возник у них из-за выбросов с предприятия. Тагильчане отмечали, что особенно запах от выбросов загрязняющих веществ в воздухе ощущается в Дзержинском районе.