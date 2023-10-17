Жители Екатеринбурга пожаловались на выбросы с комбината

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В результате инспекторы Росприроднадзора совместно с лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» отправились на выездное обследование с отбором проб воздуха на территории около комбината. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам замеров специалисты примут меры. Отмечается, что ситуация находится на контроле Росприроднадзора.
Напомним, что ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах, в также насморк, который возник у них из-за выбросов с предприятия. Тагильчане отмечали, что особенно запах от выбросов загрязняющих веществ в воздухе ощущается в Дзержинском районе.