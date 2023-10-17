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Жители Екатеринбурга пожаловались на выбросы с комбината

Жители Екатеринбурга пожаловались на выбросы с комбината

17 октября 2023, 07:40
Фото: Уральское управление Росприроднадзора
На выбросы с АО «Жировой комбинат» пожаловались жители Екатеринбурга.

В результате инспекторы Росприроднадзора совместно с лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» отправились на выездное обследование с отбором проб воздуха на территории около комбината. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам замеров специалисты примут меры. Отмечается, что ситуация находится на контроле Росприроднадзора.

Напомним, что ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на неприятный запах, в также насморк, который возник у них из-за выбросов с предприятия. Тагильчане отмечали, что особенно запах от выбросов загрязняющих веществ в воздухе ощущается в Дзержинском районе.

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#Нижний Тагил#Экология#Воздух#Контроль#Дзержинский район#Предприятие#Выбросы#Запах#Лаборатория#Росприроднадзор#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Жировой комбинат#ЦЛАТИ по УФО#Пробы воздуха#Загрязняющие вещества
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