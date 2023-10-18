«6 лет и 111 миллионов»: риэлтора-махинатора задержали в Свердловской области

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
По данным следствия, с февраля 2016 по май 2019 года обвиняемая под видом «успешного риэлтора» взяла деньги у клиентов под условия покупки квартиры. Но как оказалось, покупать жилье и возвращать деньги женщина не собиралась.
От действий Ольги пострадали 24 человека — со всеми женщина была знакома лично. Общая сумма причиненного ущерба составила более 111 миллионов рублей.
Взяв деньги, обвиняемая уехала из страны, однако в апреле 2023 года вернулась, чтобы ухаживать за отцом. Ее сразу же задержали.
Суд назначил женщине шесть лет колонии общего режима.