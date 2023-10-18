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Published Сегодня, 17:04

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Updated Сегодня, 17:06

Риэлтор в Екатеринбурге похитила 111 млн под видом продажи квартир

«6 лет и 111 миллионов»: риэлтора-махинатора задержали в Свердловской области

18 октября 2023, 17:04
Фото: 1MI

Риэлтор в Екатеринбурге похитила 111 млн под видом продажи квартир

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал виновной Ольгу Х. по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, с февраля 2016 по май 2019 года обвиняемая под видом «успешного риэлтора» взяла деньги у клиентов под условия покупки квартиры. Но как оказалось, покупать жилье и возвращать деньги женщина не собиралась.

От действий Ольги пострадали 24 человека — со всеми женщина была знакома лично. Общая сумма причиненного ущерба составила более 111 миллионов рублей.

Взяв деньги, обвиняемая уехала из страны, однако в апреле 2023 года вернулась, чтобы ухаживать за отцом. Ее сразу же задержали.

Суд назначил женщине шесть лет колонии общего режима.

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#Деньги#Криминал#Мошенничество#Риэлтор#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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