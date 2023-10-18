В Екатеринбурге обстрелян каршеринговый автомобиль

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Авто арендовали супруги. Однако в этот день, 16 октября, кто-то обстрелял машину из пневматического пистолета.
В стекле изначально было маленькое отверстие, дальше стекло все осыпалось, — отметила жена водителя Ольга.
Супруги обратились в полицию и теперь ищут очевидцев ЧП. Есть вероятность, что происходящее попало на записи камер видеонаблюдения или видеорегистратора.
А если семья не докажет, что машина пострадала от действий злоумышленника, компания, которая дала им авто в аренду, оштрафует их. Полицейские проводят расследование.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали мужчину, который обстрелял детскую площадку.