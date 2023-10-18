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Автомобиль каршеринга обстреляли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге обстрелян каршеринговый автомобиль

18 октября 2023, 08:02
Фото: 1MI

Автомобиль каршеринга обстреляли в Екатеринбурге

В Академическом районе Екатеринбурга неизвестные обстреляли каршеринговый автомобиль, который в этот момент находился в аренде. Пострадавшие ищут очевидцев.

Авто арендовали супруги. Однако в этот день, 16 октября, кто-то обстрелял машину из пневматического пистолета.

В стекле изначально было маленькое отверстие, дальше стекло все осыпалось, — отметила жена водителя Ольга.

Супруги обратились в полицию и теперь ищут очевидцев ЧП. Есть вероятность, что происходящее попало на записи камер видеонаблюдения или видеорегистратора.

А если семья не докажет, что машина пострадала от действий злоумышленника, компания, которая дала им авто в аренду, оштрафует их. Полицейские проводят расследование.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали мужчину, который обстрелял детскую площадку.

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#Происшествия#Полиция#Аренда#Автомобиль#Расследование#Очевидцы#Пострадавшие#Обстрел#Екатеринбург#Каршеринг#Дарья Сорокина#Пневматический пистолет
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