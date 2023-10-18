В Екатеринбурге закрыли дело о гибели байкера. Его родственники в гневе

К примеру, следователи не узнали скорость мотоцикла в момент столкновения. Родные погибшего и сейчас уверены, что Антон Лебедев виноват в гибели Ваге Афяна. Они уже пожаловались в прокуратуру. О том, пересмотрят ли дело, пока не известно.