В Екатеринбурге закрыли дело о гибели байкера. Его родственники в гневе

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Дело закрыли, потому что в действиях водителя не нашли состава преступления. Родственники требуют, чтобы дело пересмотрели, но на этот раз в Следственном комитете, пишет Е1.
Ваге Афян погиб 5 сентября 2022 года, он ехал на закрытие мотосезона. Ему было 24 года. Мотоциклист разбился о правый бок встречного Volkswagen Polo. За рулем находился Антон Лебедев.
Во время следствия возникали спорные моменты касательно того, как именно произошла авария. Сформировались две разные версии. В результате, в общей сложности, картина случившегося в тот день осталась «темной».
К примеру, следователи не узнали скорость мотоцикла в момент столкновения. Родные погибшего и сейчас уверены, что Антон Лебедев виноват в гибели Ваге Афяна. Они уже пожаловались в прокуратуру. О том, пересмотрят ли дело, пока не известно.