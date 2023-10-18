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В Екатеринбурге закрыли уголовное дело о гибели байкера

В Екатеринбурге закрыли дело о гибели байкера. Его родственники в гневе

18 октября 2023, 07:13
Фото: 1MI

В Екатеринбурге закрыли уголовное дело о гибели байкера

В Екатеринбурге завершилось расследование дела погибшего на Сибирском тракте байкера. Пострадавшая сторона уверена, что следователи «отмазали» виновника аварии.

Дело закрыли, потому что в действиях водителя не нашли состава преступления. Родственники требуют, чтобы дело пересмотрели, но на этот раз в Следственном комитете, пишет Е1.

Ваге Афян погиб 5 сентября 2022 года, он ехал на закрытие мотосезона. Ему было 24 года. Мотоциклист разбился о правый бок встречного Volkswagen Polo. За рулем находился Антон Лебедев.

Во время следствия возникали спорные моменты касательно того, как именно произошла авария. Сформировались две разные версии. В результате, в общей сложности, картина случившегося в тот день осталась «темной».

К примеру, следователи не узнали скорость мотоцикла в момент столкновения. Родные погибшего и сейчас уверены, что Антон Лебедев виноват в гибели Ваге Афяна. Они уже пожаловались в прокуратуру. О том, пересмотрят ли дело, пока не известно.

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