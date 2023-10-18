Житель Челябинска разгромил могилу бойца СВО

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Предполагаемому злоумышленнику 52 года, его зовут Гамиль, он уроженец одного из сел Челябинской области. Ранее мужчина был кодирован, но в какой-то момент выпил и вспомнил о своем враге, который уже погиб, сообщает «Урал Мэш».
Погибшего на СВО, с которым Гамиль часто ссорился при жизни, звали Марсель. На спецоперации мужчина попал под обстрел и скончался в госпитале.
В честь Марселя возле школы стоял мемориал. Однако односельчанин решил отомстить за старые обиды и разбил памятную доску, а также разбросал венки по дороге.
В полицию пожаловался директор школы. В отношении Гамиля возбудили уголовное дело.