Житель Челябинска разгромил могилу бойца СВО

Предполагаемому злоумышленнику 52 года, его зовут Гамиль, он уроженец одного из сел Челябинской области. Ранее мужчина был кодирован, но в какой-то момент выпил и вспомнил о своем враге, который уже погиб, сообщает «Урал Мэш».