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Updated Сегодня, 12:34

В Челябинске мужчина разгромил могилу солдата

Житель Челябинска разгромил могилу бойца СВО

18 октября 2023, 12:32
Фото: 1MI

В Челябинске мужчина разгромил могилу солдата

В Челябинске мужчина разбил арматурой могилу погибшего на СВО солдата. Причиной для этого послужил конфликт, который разгорелся между ними, когда военный был жив.

Предполагаемому злоумышленнику 52 года, его зовут Гамиль, он уроженец одного из сел Челябинской области. Ранее мужчина был кодирован, но в какой-то момент выпил и вспомнил о своем враге, который уже погиб, сообщает «Урал Мэш».

Погибшего на СВО, с которым Гамиль часто ссорился при жизни, звали Марсель. На спецоперации мужчина попал под обстрел и скончался в госпитале.

В честь Марселя возле школы стоял мемориал. Однако односельчанин решил отомстить за старые обиды и разбил памятную доску, а также разбросал венки по дороге.

В полицию пожаловался директор школы. В отношении Гамиля возбудили уголовное дело.

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#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Госпиталь#Погибший#Челябинск#Мемориал#Конфликт#Директор школы#Военный#СВО#Дарья Сорокина
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