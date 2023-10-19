На пост главы челябинского Катав-Ивановска претендует избивший женщину депутат

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Действующий глава города Андрей Елисеев ранее подал в отставку по своему желанию. По закону на его место может претендовать один из депутатов горсовета либо сотрудник администрации горпоселения. Емельянов оказался единственным депутатом, изъявившим такое желание, сообщает агентство URA.ru со ссылкой на неназванный источник.
В 2021 году Емельянов до сотрясения мозга избил женщину за отказ за него проголосовать. Сейчас в отношении политика ведется проверка СК о злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету в 340 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что главе Первоуральска грозит отставка после аварии на водопроводе, оставившей без воды половину города.