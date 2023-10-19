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Избивший избирательницу челябинский депутат готов стать мэром

На пост главы челябинского Катав-Ивановска претендует избивший женщину депутат

19 октября 2023, 16:37
Фото: 1MI

Избивший избирательницу челябинский депутат готов стать мэром

На должность мэра челябинского города Катав-Ивановска претендует один единственный кандидат — депутат Петр Емельянов, запомнившийся скандалом с избиением избирательницы в 2021 году.

Действующий глава города Андрей Елисеев ранее подал в отставку по своему желанию. По закону на его место может претендовать один из депутатов горсовета либо сотрудник администрации горпоселения. Емельянов оказался единственным депутатом, изъявившим такое желание, сообщает агентство URA.ru со ссылкой на неназванный источник.

В 2021 году Емельянов до сотрясения мозга избил женщину за отказ за него проголосовать. Сейчас в отношении политика ведется проверка СК о злоупотреблении полномочиями с ущербом бюджету в 340 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что главе Первоуральска грозит отставка после аварии на водопроводе, оставившей без воды половину города.

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#Политика#Избиение#Мэр#Депутат#Челябинская область#Выборы#Григорий Орлов
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