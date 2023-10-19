Загадочное поле с могилами нашли под Екатеринбургом, но все обошлось

Поле, на котором разместили условные захоронения, команда блогера взяла в аренду, потратив большую сумму денег, но нарвалась на мошенника. А настоящий влаледец земли не согласился на предложение ютубера, поскольку его встревожила концепция ролика с закапыванием людей. Съемки было решено отложить на полгода.