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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:50

Блогеру из Екатеринбурга не удалось снять ролик с закапыванием людей под землю

Загадочное поле с могилами нашли под Екатеринбургом, но все обошлось

19 октября 2023, 13:31
Фото: 1MI

Блогеру из Екатеринбурга не удалось снять ролик с закапыванием людей под землю

Десятки «захоронений» обнаружили под Екатеринбургом возле ж/д станции «Швабровский». Выяснилось, что стилизованные под могилы раскопки должны были послужить декорациями для нового ролика екатеринбургского блогера Андрея HiMan Ширгина c 18 миллионами подписчиков на ютубе.
Недавно мы приехали на поле для проведения съемок. Придали полю презентабельный вид. Очистили от травы, выровняли и сделали все, чтобы смотрелось в кадре красиво, — рассказал Ширгин в соцсетях (цитата по «КП-Екатеринбург»).
Фото: Telegram-канал «Злой ЕКБ»

Поле, на котором разместили условные захоронения, команда блогера взяла в аренду, потратив большую сумму денег, но нарвалась на мошенника. А настоящий влаледец земли не согласился на предложение ютубера, поскольку его встревожила концепция ролика с закапыванием людей. Съемки было решено отложить на полгода.

Ранее сообщалось, что стримерша заработала мукбанг-блогингом на квартиру в Турции.

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