Загадочное поле с могилами нашли под Екатеринбургом, но все обошлось

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Недавно мы приехали на поле для проведения съемок. Придали полю презентабельный вид. Очистили от травы, выровняли и сделали все, чтобы смотрелось в кадре красиво, — рассказал Ширгин в соцсетях (цитата по «КП-Екатеринбург»).
Поле, на котором разместили условные захоронения, команда блогера взяла в аренду, потратив большую сумму денег, но нарвалась на мошенника. А настоящий влаледец земли не согласился на предложение ютубера, поскольку его встревожила концепция ролика с закапыванием людей. Съемки было решено отложить на полгода.
Ранее сообщалось, что стримерша заработала мукбанг-блогингом на квартиру в Турции.