Бастрыкин высказался о преступности мигрантов в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Чаще всего мигрантов в стране привлекают такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская и Иркутская области, рассказал Бастрыкин на военно-научной конференции Клуба военных начальников РФ.
Кроме того, глава СКР отметил, что сейчас не видно предпосылок для сокращения уровня преступности мигрантов. В сравнении с 2022 годом, количество различных преступлений достигло 31 тысячи.
Напомним, за первое полугодие 2023 года уровень преступности в Свердловской области стал ниже на 4,6% по сравнению с 2022 годом. Однако на 9,6% увеличилось количество тяжких преступлений.