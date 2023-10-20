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Мигранты чаще совершают преступления в Свердловской области

Бастрыкин высказался о преступности мигрантов в Свердловской области

20 октября 2023, 05:19
Фото: Midjourney

Мигранты чаще совершают преступления в Свердловской области

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о мигрантской преступности в Свердловской области.

Чаще всего мигрантов в стране привлекают такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская и Иркутская области, рассказал Бастрыкин на военно-научной конференции Клуба военных начальников РФ.

Кроме того, глава СКР отметил, что сейчас не видно предпосылок для сокращения уровня преступности мигрантов. В сравнении с 2022 годом, количество различных преступлений достигло 31 тысячи.

Напомним, за первое полугодие 2023 года уровень преступности в Свердловской области стал ниже на 4,6% по сравнению с 2022 годом. Однако на 9,6% увеличилось количество тяжких преступлений.

Уровень преступности снизился в Свердловской области в 2023 году
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