В правительстве Свердловской области собираются объединить два ведомства

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Во время объединения ведомств департамент ликвидируют, а его полномочия передадут Министерству инвестиций. Известно, что идею одобрил замгубернатора Дмитрий Ионин, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.
Куйвашева ждут в регионе не раньше 23–24 октября, так как несколько дней назад он отправился в Москву.
Напомним, 12 октября 2023 года в Свердловской области были рассмотрены несколько законов о принятии мер, направленных на развитие и поддержку предпринимателей, которые работают в туристической сфере.