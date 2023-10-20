tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Власти Свердловской области хотят объединить Мининвест и департамент туризма

В правительстве Свердловской области собираются объединить два ведомства

20 октября 2023, 11:51
Фото: Midjourney

Власти Свердловской области хотят объединить Мининвест и департамент туризма

Власти Свердловской области планируют объединить департамент по развитию туризма и Министерство инвестиций. В ближайшие сроки проект будет предоставлен губернатору Евгению Куйвашеву.

Во время объединения ведомств департамент ликвидируют, а его полномочия передадут Министерству инвестиций. Известно, что идею одобрил замгубернатора Дмитрий Ионин, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.

Куйвашева ждут в регионе не раньше 23–24 октября, так как несколько дней назад он отправился в Москву.

Напомним, 12 октября 2023 года в Свердловской области были рассмотрены несколько законов о принятии мер, направленных на развитие и поддержку предпринимателей, которые работают в туристической сфере.

Новые меры поддержки внутреннего туризма появятся в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Черепановы — наше все»: министр ЖКХ оценил ремонт сквера на ВМЗ в Нижнем ТагилеЗдравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем ТагилеНа строительство и реконструкцию котельных в Нижнем Тагиле направят 1,3 млрд рублей
#Общество#Свердловская область#Туризм#Правительство#Губернатор#Евгений Куйвашев#Регион#Разработка#Ликвидация#Ведомство#Министерство инвестиций и развития#Елизавета Зиборова#Полномочия#Объединение
Подпишитесь
Минимум 100 тысяч: тагильчане высказались о зарплате мужчин
Вчера, 08:43
Фекалии на стенах и ужасный запах: жительница Тагила держит 20 собак в квартире
18 октября, 11:14
Депутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия Летникова
18 октября, 08:40
В Нижнем Тагиле ликвидируют несанкционированные свалки у садов, гаражей и больниц
Вчера, 09:38
Назвалась матерью: женщина угрожает из-за новости о 19-летнем экстремисте из Тагила
Вчера, 13:25
Запретные грибы: за сбор каких видов в Свердловской области можно сесть в тюрьму
Вчера, 13:01