Новые меры поддержки внутреннего туризма появятся в Свердловской области

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
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Updated Сегодня, 03:49
По словам замгубернатора Алексея Шмыкова, будет продлено действие налогового вычета по налогу на прибыль. При этом, в категории, кому полагается такая поддержка, будут включены и представители сферы туризма. Также предусмотрена льгота по налогу на имущество для санаторно-курортных и других организаций.
Правительством также предложено освободить компании от оплаты налога на имущество в отношении туристических объектов, которые введены в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года. Предложено и снизить размер потенциальных доходов при использовании патентной деятельности на 14 видов туристской деятельности.
Новые меры также предполагают освобождение от транспортного налога. Данные поправки вводятся для развития туризма в регионе. Ожидается, что с помощью новых мер условия для работы станут благоприятнее. В ближайшее время поправки будет рассматривать законодательное собрание, сообщили в Департаменте информполитики.
По словам замгубернатора Дмитрия Ионина, туристический поток в Свердловской области растет. На данный момент стоит задача от губернатора Евгения Куйвашева, чтобы качество услуг росло и ускорялся прирост туристов. Для этого расширяются региональные меры поддержки.
Министр экономики региона Руслан Садыков отмечает, что принятие поправок позволит создать не только благоприятную среду для работы туристических компаний, но и повысить качество и ассортимент услуг.