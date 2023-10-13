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Новые меры поддержки внутреннего туризма появятся в Свердловской области

Новые меры поддержки внутреннего туризма появятся в Свердловской области

13 октября 2023, 03:47
Фото: 1MI
Новые меры поддержки для предпринимателей и компаний, работающих в сфере туризма, появятся в Свердловской области. Сразу пять региональных законов были рассмотрены 12 октября.

По словам замгубернатора Алексея Шмыкова, будет продлено действие налогового вычета по налогу на прибыль. При этом, в категории, кому полагается такая поддержка, будут включены и представители сферы туризма. Также предусмотрена льгота по налогу на имущество для санаторно-курортных и других организаций.

Правительством также предложено освободить компании от оплаты налога на имущество в отношении туристических объектов, которые введены в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года. Предложено и снизить размер потенциальных доходов при использовании патентной деятельности на 14 видов туристской деятельности.

Новые меры также предполагают освобождение от транспортного налога. Данные поправки вводятся для развития туризма в регионе. Ожидается, что с помощью новых мер условия для работы станут благоприятнее. В ближайшее время поправки будет рассматривать законодательное собрание, сообщили в Департаменте информполитики.

По словам замгубернатора Дмитрия Ионина, туристический поток в Свердловской области растет. На данный момент стоит задача от губернатора Евгения Куйвашева, чтобы качество услуг росло и ускорялся прирост туристов. Для этого расширяются региональные меры поддержки.

Министр экономики региона Руслан Садыков отмечает, что принятие поправок позволит создать не только благоприятную среду для работы туристических компаний, но и повысить качество и ассортимент услуг.

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#Экономика#Бизнес#Касается каждого#Свердловская область#Туризм#Поддержка#Ирина Кирилова#Меры поддержки
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