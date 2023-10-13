Новые меры поддержки внутреннего туризма появятся в Свердловской области

По словам замгубернатора Алексея Шмыкова, будет продлено действие налогового вычета по налогу на прибыль. При этом, в категории, кому полагается такая поддержка, будут включены и представители сферы туризма. Также предусмотрена льгота по налогу на имущество для санаторно-курортных и других организаций.