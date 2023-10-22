Чуть не отрезало. Ногу жителя Нижнего Тагила затянуло в мотокультиватор

Там отметили, что работать с мотокультиватором нужно очень аккуратно. При наличии усталости или другого состояния, не стоит использовать инструмент. Кроме того, на работающем с техникой обязательно должны быть надеты нескользкая обувь, прочные штаны, рукавицы и защитные очки. Также важно держать инструмент на безопасном от себя расстоянии.