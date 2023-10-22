Чуть не отрезало. Ногу жителя Нижнего Тагила затянуло в мотокультиватор

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
На место была вызвана скорая помощь. Однако врачи не смогли разобраться с проблемой и вызвали спасателей. Они смогли разобрать шнеки и извлечь ногу тагильчанина. Инцидент случился 21 октября в коллективных садах, сообщили в «Центре защиты населения».
Там отметили, что работать с мотокультиватором нужно очень аккуратно. При наличии усталости или другого состояния, не стоит использовать инструмент. Кроме того, на работающем с техникой обязательно должны быть надеты нескользкая обувь, прочные штаны, рукавицы и защитные очки. Также важно держать инструмент на безопасном от себя расстоянии.
Напомним, 30 сентября в Нижнем Тагиле мужчина застрял в старой заброшенной овощной яме. Выбраться самостоятельно у него не получилось.