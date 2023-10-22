Жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд в 6 раз дешевле. Но их аннулировали

Однако позднее жителям Екатеринбурга сообщили, что билеты были «некорректно оформлены» и аннулированы. Падение цен в компании объяснили техническим сбоем, а также заявили, что с этими билетами они не пройдут на борт. При этом новые билеты компания была готова продать со скидкой в 30%.