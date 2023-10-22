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Жителям Екатеринбурга аннулировали билеты в Таиланд

Жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд в 6 раз дешевле. Но их аннулировали

22 октября 2023, 08:11
Фото: 1MI

Жителям Екатеринбурга аннулировали билеты в Таиланд

Жители Екатеринбурга приобрели билеты на Пхукет в Таиланде через «Аэрофлот», но позднее они были аннулированы. Обычная стоимость перелета составляет 120 тысяч рублей, но пассажиры купили билеты за 20 тысяч.

«Аэрофлот» аннулировал билеты, купленные на ноябрь, март и февраль. Их цена составила до 20 тысяч за перелет туда и обратно. Их успели приобрести около полутысячи человек, пишет telegram-канал Baza.

Однако позднее жителям Екатеринбурга сообщили, что билеты были «некорректно оформлены» и аннулированы. Падение цен в компании объяснили техническим сбоем, а также заявили, что с этими билетами они не пройдут на борт. При этом новые билеты компания была готова продать со скидкой в 30%.

Произошедшим уже заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.

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#Происшествия#Аэрофлот#Самолет#Билет#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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