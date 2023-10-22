Жители Екатеринбурга купили билеты в Таиланд в 6 раз дешевле. Но их аннулировали

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
«Аэрофлот» аннулировал билеты, купленные на ноябрь, март и февраль. Их цена составила до 20 тысяч за перелет туда и обратно. Их успели приобрести около полутысячи человек, пишет telegram-канал Baza.
Однако позднее жителям Екатеринбурга сообщили, что билеты были «некорректно оформлены» и аннулированы. Падение цен в компании объяснили техническим сбоем, а также заявили, что с этими билетами они не пройдут на борт. При этом новые билеты компания была готова продать со скидкой в 30%.
Произошедшим уже заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.