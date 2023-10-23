Школьники Нижнего Тагила уходят на досрочные каникулы

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
О том, что дети уйдут на каникулы досрочно, в редакцию TagilCity.ru сообщили родители нескольких школ города.
Днем 23 октября учителя прислали сообщения в чатах, о том, что последний учебный день первой четверти — это вторник, 24 октября. С 25 октября у всех детей начинаются каникулы, так как растет детская заболеваемость, — рассказала Татьяна, мама троих школьников.
Валерия, родительница из другого учебного заведения, подтвердила информацию. По ее данным, в осенние каникулы также не будет лагерей.
Напомним, в октябре в школах Нижнего Тагила увеличилось число классов на карантине по менингококковой инфекции.