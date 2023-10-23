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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Нижнем Тагиле осенние каникулы в школах начнутся досрочно

Школьники Нижнего Тагила уходят на досрочные каникулы

23 октября 2023, 11:07
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле осенние каникулы в школах начнутся досрочно

Во всех школах Нижнего Тагила осенние каникулы начнутся с 25 октября. Причиной этого стал рост заболеваемости детей.

О том, что дети уйдут на каникулы досрочно, в редакцию TagilCity.ru сообщили родители нескольких школ города.

Днем 23 октября учителя прислали сообщения в чатах, о том, что последний учебный день первой четверти — это вторник, 24 октября. С 25 октября у всех детей начинаются каникулы, так как растет детская заболеваемость, — рассказала Татьяна, мама троих школьников.

Валерия, родительница из другого учебного заведения, подтвердила информацию. По ее данным, в осенние каникулы также не будет лагерей.

Напомним, в октябре в школах Нижнего Тагила увеличилось число классов на карантине по менингококковой инфекции.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Учителя#Школьники#Заболеваемость#Школы#Каникулы#Евгения Сафина
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